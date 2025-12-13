വോട്ട് കൊള്ള; കർണാടകയിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ അടക്കം 6 പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം

വോട്ട് കൊള്ള; കർണാടകയിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ അടക്കം 6 പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം
2023 ൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലന്ദ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
Published : December 13, 2025 at 5:37 PM IST
ബെംഗളൂരു: വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടകയിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎയും മകനും അടക്കം ഏഴ് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. 2023 ൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലന്ദ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
ബെംഗളൂരു ഫസ്റ്റ് അഡിഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. 5,994 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സ്വീകരിച്ച രീതി വിശദീകരിക്കുന്ന 22,000 ത്തിലധികം പേജുകളുള്ള കുറ്റപത്രമാണിതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
നാല് തവണ എംഎൽഎയായ സുഭാഷ് ഗുട്ടേദാർ, മകൻ ഹർഷാനന്ദ് ഗുട്ടേദാർ, പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി തിപ്പെരുദ്ര, ഡാറ്റ സെൻ്റർ ഓപ്പറേറ്റർമാരായ അക്രം പാഷ, മുകരാം പാഷ, മുഹമ്മദ് അഷ്ഫാഖ്, ബാപി ആദ്യ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉള്ളത്. കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലാകുന്നത് ബാപി ആദ്യയാണ്. ഒടിപി ബൈപാസ് സൗകര്യം നൽകുന്നതിനായി യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒടിപിബസാർ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇയാൾ നടത്തിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ഇയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഭാഷ് ഗുട്ടേദാറിനും മകൻ ഹർഷാനന്ദിനും തിപ്പെരുദ്രക്കും പ്രത്യേക കോടതി നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തന്നെയും പിതാവിനെയും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതായി പറഞ്ഞ് ഹർഷാനന്ദ് തനിക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ നിന്നാണ് വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്കെതിരായ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നാളെ (ഡിസംബർ 14) ഡൽഹിയിലെ രാം ലീല മൈതാനിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വോട്ട് ചോരിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും 100 ലധികം നിയമസഭാംഗങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. കർണാടക സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ചുമതല തനിക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എഐസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഭാർഗെ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും. അവരെ പിന്തുണക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നതെ'ന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
Also Read: എന്ഡിഎയുടെ മിന്നും വിജയത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി, ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വഴിത്തിരിവെന്നും മോദി