ചോർബഗൻ ദുരന്തം: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ സഹായിക്കാൻ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും
ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. തെളിവുകളുടെ കൃത്യമായ ശേഖരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ത്രീഡി (3D) സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും വിദഗ്ധർ അറിയിച്ചു.
Published : October 22, 2026 at 5:38 PM IST
കൊൽക്കത്ത: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയായി ചോർബഗൻ ദുരന്തം. അപകടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണം ദ്രുതഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും മുതിർന്ന കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദുരന്ത സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ഡിറ്റക്ടിവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ (ഡിഡി) മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹോമിസൈഡ് വിങിലെ അന്വേഷകരും പ്രത്യേക സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം, വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് അനിന്ദിത റോയ് സരസ്വതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയാണ് (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
തെളിവുകളുടെ കൃത്യമായ ശേഖരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ത്രീഡി (3D) സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും വിദഗ്ധർ അറിയിച്ചു. സംഭവസമയത്തോ അതിനുശേഷമോ നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഘടനാപരമായ വൈകല്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കാൻ സ്കാനർ ഉപയോഗപ്രദമാകും. കൃത്യമായ ഡിജിറ്റൽ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനും ത്രീഡി (3D) സ്കാനർ ഉപകരിക്കും.
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ദുരന്തത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി നിർണായക ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയും സാമ്പിളുകളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവ ദിവസം മുതൽ അന്വേഷണത്തിന് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുമെന്നും ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കി.
ചോർബഗൻ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷവും ഉന്നതതല അന്വേഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് അനിന്ദിത റോയ് സരസ്വതി നയിക്കും. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപീകരിച്ച ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നിരവധി പരിചയസമ്പന്നരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദുരന്തനിവാരണ, സിവിൽ ഡിഫൻസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്ടിഎഫ്) സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ ജനറൽ, ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിജി-ഐജി), മറ്റ് ഉന്നതതല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരാണ് എസ്ഐടിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
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