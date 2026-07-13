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ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്ര സംഭാവന മോഷണം; സസ്‌പെൻഷനിലായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ

ശ്രീ ബദരീനാഥ്- കേദാർനാഥ് ടെമ്പിൾ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ്റെ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്ന ⁠പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിനെ ഡെറാഡൂണിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

BADRINATH THEFT ACCUSED PRAMOD NAUTIYAL ARRESTED SIT BADRINATH TEMPLE THEFT CASE
Badrinath temple (File- ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 2:18 PM IST

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ഡെറാഡൂൺ: ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ സസ്‌പെൻഷനിലായിരുന്ന ക്ഷേത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിനെ എസ്ഐടി (⁠പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം) അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഡെറാഡൂണിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പ്രതിയെ ചമോലി പൊലീസ് ബദരീനാഥിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ബദരീനാഥ്-കേദാർനാഥ് ടെമ്പിൾ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ്റെ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്ന ⁠പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് എസ്ഐടി പ്രതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. തനിക്കെതിരെയുള്ള സസ്‌പെൻഷനും എഫ്‌ഐആറും ചോദ്യം ചെയ്‌ത് പ്രമോദ് നൗട്ടിയാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്കമാക്കി.

കേസിൻ്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

2026 ജൂലൈ 2-ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ, പ്രമോദ് നൗട്ടിയാൽ അനധികൃതമായി പണം, സ്വർണം, വെള്ളി നാണയങ്ങൾ, പണപ്പൊതികൾ, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ മോഷ്ടിച്ചതായാണ് കേസ്. ഭൈരവ് സേനയുടെ സ്ഥാപകനായ സന്ദീപ് ഖത്രിയാണ് ഇക്കാര്യം ആദ്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. വിഷയം പുറത്തുവന്നതോടെ ബദരീനാഥ്-കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹേമന്ത് ദ്വിവേദി നാലംഗ അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു.

വിഷയം മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൂന്നംഗ ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു. തൽഫലമായി, ബദരീനാഥ് ധാമിൽ വഴിപാടുകൾ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന കുറ്റത്തിന് ബികെടിസി ജീവനക്കാരനായ പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഭൈരവ് സേന നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് ബദരീനാഥ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിനെതിരെ ആദ്യ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്.

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കാണിക്ക എണ്ണുന്ന മുറിയിൽനിന്ന് ഇയാൾ പലതവണ തൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് സംശയാസ്‌പദമായ രീതിയിൽ പണവും മറ്റ് വസ്‌തുക്കളും മാറ്റുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ⁠സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പൊലീസിനു പുറമെ എസ്ഐടിയും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സമിതിയും അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. കേസിൽ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുപ്പെടുത്തിയ പ്രമോദ് നൗട്ടിയാലിന് പുറമെ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

പവിത്രമായ വഴിപാടുകളുടെ ദുരുപയോഗം ഗോവധത്തിന് സമാനമായ ഒരു ഹീനമായ ആത്മീയ കുറ്റകൃത്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമി സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കേസിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിനും സംഭവത്തിൽ പങ്കുള്ള എല്ലാ പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തി നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

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BADRINATH THEFT ACCUSED
PRAMOD NAUTIYAL ARRESTED
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BADRINATH TEMPLE THEFT CASE
BADRINATH TEMPLE THEFTCASE ARRESTED

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