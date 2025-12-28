ETV Bharat / bharat

അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെ സഹോദരിമാർ ചേർന്ന് മർദിച്ച് കൊന്നു

സോഹോദരിമാരിൽ ഒരാളുമായി ഇയാള്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഇയാള്‍ മൂത്ത സഹോദരിയുമായും സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി പ്രണയം നിരസിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായ ഇയാള്‍ ഇരുവരെയും നഗ്‌ന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

MURDER OVER BLACKMAIL TELANGANA MURDER CASE MAN MURDERED BY SISTERS CRIME IN TELANGANA
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെ മുളക് പൊടിയെറിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച് സഹോദരിമാർ. കുഴഞ്ഞ് വീണ യുവാവ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു. തുർക്കൽമദ്ദികുന്ത ഗ്രാമനിവാസിയായ ബുറ മഹേന്ദർ (32) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തെലങ്കാനയിലെ പെദ്ദപ്പള്ളി ജില്ലയിലെ തുർക്കൽമദ്ദികുന്ത ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൊല്ലപ്പെട്ട ബുറ മഹേന്ദർ. (ETV Bharat)

കൊല്ലപ്പെട്ട ബുറ മഹേന്ദറർ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസൻ്റേറ്റീവ് ആയി ജോലി ചെയ്‌ത് വരികയായിരുന്നു. സോഫ്റ്റെവെയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്‌ത് വരികയായിരുന്ന യുവതിയുമായി ഇയാള്‍ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ യുവതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മൂത്ത സഹോദരിയുമായും മഹേന്ദറിന് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവർക്കും ഇക്കാര്യം പരസ്‌പരം അറിയുമായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ സഹോദരിമാർ പരസ്‌പരം കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്ന് സംസാരിച്ചതോടെ യുവാവിന് ഇരുവരോടും വൈരാഗ്യം തോന്നുകയായിരുന്നു. നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇയാളെ സഹോദരിമാർ ചേർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചർച്ചയ്‌ക്കായി ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ സംസാരത്തിനിടെ കൈയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ സഹോദരിമാർ മഹേന്ദറിൻ്റെ കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി വിതറിയ ശേഷം വടി ഉപയോഗിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. മർദനത്തിനിടെ ഇയാള്‍ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിക്കുയായിരുന്നു.

മഹേന്ദർ യുവതിയെ ഫോണിലുള്ള അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാട്ടി ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കൃത്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ മൂത്ത സഹോദരിയുടെ മകനും ഒരു ബന്ധുവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ''അടുത്തിടെ ഇളയ സഹോദരിക്ക് വിവാഹാലോചന വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ മഹേന്ദറിന് അതൃപ്‌തി ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് പലപ്പോഴും മഹേന്ദർ യുവതിയെ ഫോണിലുള്ള അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാട്ടി ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ ചെയ്യുകയും വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ സഹോദരിമാർ മഹേന്ദറിനെ മർദിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു'' - ജഗ്‌തിയാൽ റൂറൽ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് തലയ്‌ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മഹേന്ദർ വീടിന് മുന്നിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണു. ഇത് കണ്ട് തടിച്ചുകൂടിയ നാട്ടുകാർ ഉടനെതന്നെ മഹേന്ദറിനെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ജഗ്‌തിയാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മഹേന്ദർ മരിക്കുന്നത്.

തുർന്ന് നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ജഗ്‌തിയാൽ റൂറൽ സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ഉമ സാഗറും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്‌ടർ സുധാകറും സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു. പ്രതികളെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണെന്നും സിഐ സുധാകർ പറഞ്ഞു. ജഗ്‌തിയാൽ ഡിവൈഎസ്‌പി രഘു ചന്ദറാണ് കേസിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

