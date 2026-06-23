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പ്രായം വെറും ഒമ്പത്, കീഴടക്കിയത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ മലമ്പാതകൾ; അമ്പരപ്പിച്ച് സിരി

ഹൈദരാബാദിലെ എ.എസ് റാവു നഗർ സ്വദേശിയായ വി. സിരി അറ്റ്ഷ എന്ന ഒമ്പതുകാരിയാണ് അസാമാന്യമായ ധൈര്യവും അച്ചടക്കവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൈമുതലാക്കി ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്

Hello Hikers Hyderabad Barshaini Sar Pass Umling La Pass
വി സിരി അത്ഷ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 2:00 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആകാശത്തോളം സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഒമ്പതുകാരിയായ വി. സിരി അറ്റ്ഷ. കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി കൂട്ടുകൂടേണ്ട പ്രായത്തിൽ, കൊടുംതണുപ്പിനെയും ദുർഘടമായ മലമ്പാതകളെയും തോൽപിച്ച് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി കീഴടക്കിയത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സാഹസികമായ കൊടുമുടികളാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഈ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരിയുടെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കേട്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് സാഹസിക ലോകം.

ചരിത്രം തിരുത്തി ഒമ്പതുകാരി
ഹൈദരാബാദിലെ എ.എസ് റാവു നഗർ സ്വദേശിയായ വി. സിരി അറ്റ്ഷ എന്ന ഒമ്പതുകാരിയാണ് അസാമാന്യമായ ധൈര്യവും അച്ചടക്കവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൈമുതലാക്കി ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ട്രെക്കിങ് പാതകളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന ലഡാക്കിലെ ഉംലിങ് ലാ പാസ് കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയെന്ന നേട്ടം ഈ മിടുക്കി സ്വന്തമാക്കി.

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 19,000 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉംലിങ് ലാ പാസിലെ കൊടുംതണുപ്പും കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ നിരക്കും വകവയ്ക്കാതെയാണ് സിരി ഈ അദ്ഭുതം കാട്ടിയത്. ഇതിന് പുറമെ, ഈ മാസം ഏഴിന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സാർ പാസ് കീഴടക്കിയും സിരി അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 13,800 അടി ഉയരത്തിലാണ് സാർ പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കസോൾ മുതൽ ബർഷൈനി വരെയുള്ള 48 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമേറിയ ട്രെക്കിങ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി മാറി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മനോഹരവും എന്നാൽ അപകടം നിറഞ്ഞതുമായ പാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര സിരിക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെപ്പോലും പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടാൻ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിക്ക് സാധിച്ചു.

ലക്ഷ്യം എവറസ്റ്റ്
സെക്കന്തരാബാദിലെ എസ്.ആർ ഡി.ജി സ്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് സിരി. വേനലവധിക്കാലത്ത് അമ്മ നവ്യശ്രീക്കൊപ്പം നടത്തുന്ന ദീർഘദൂര യാത്രകളാണ് പർവതാരോഹണത്തോടുള്ള സിരിയുടെ താത്പര്യം വർധിപ്പിച്ചത്. യാത്രകളിലൂടെ മലനിരകളോട് തോന്നിയ പ്രണയം പിന്നീട് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പർവതാരോഹകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'ഹലോ ഹൈക്കേഴ്സ്' എന്ന സംഘത്തിൽ സിരി അംഗമാകുന്നത്. ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ മറ്റ് 23 പേർക്കൊപ്പമാണ് സാർ പാസ് പർവതം കീഴടക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ സിരിയും പങ്കെടുത്തത്. മുതിർന്നവർക്ക് പോലും താണ്ടാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാതകളിലൂടെ, തളരാത്ത മനസ്സോടെയാണ് ഈ ഒമ്പതുകാരി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്നുകയറിയത്.

പർവതാരോഹണ രംഗത്ത് ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സിരി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷിങ്കുലാ പാസ്, ചന്ദ്രതാൽ, സ്പിതി വാലി തുടങ്ങി നിരവധി പർവതനിരകളിലേക്ക് താൻ ഇതിനോടകം ട്രെക്കിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിരി പറയുന്നു. ഓരോ യാത്രയും നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ഭാവി ലക്ഷ്യമെന്നും, അതിനായുള്ള കഠിനമായ പരിശീലനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും സിരി വ്യക്തമാക്കി. ശാരീരികക്ഷമതയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ വലിയ മാനസിക കരുത്തും ആവശ്യമുള്ള പർവതാരോഹണ രംഗത്ത്, തൻ്റെ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനമാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറാൻ സിരിക്ക് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പരിശീലകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും.

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