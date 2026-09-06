എസ്.ഐ.ആറിന് വന്നത് വഴിത്തിരിവായി; 35 വർഷം മുൻപ് പിരിഞ്ഞ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് ഒന്നിച്ചു
സിനിമയെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അവിശ്വസനീയ സംഭവം നടന്നത്. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് എസ്ഐആര് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നിച്ചത്
Published : September 6, 2026 at 1:24 PM IST
ജിന്ദ് (ഹരിയാന): വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള (എസ്ഐആര്) പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവയ്ക്കാറുണ്ട്. വോട്ടര്മാരെ അനാവശ്യമായി പുറത്താക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുമ്പോള് കള്ള വോട്ട് തടയാനുള്ള നീക്കമാണെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്, ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി 35 വര്ഷത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ കൂടിച്ചേരലിന് എസ്ഐആര് വഴിയൊരുക്കിയാല് എങ്ങനെയിരിക്കും? അങ്ങനെയൊരു അപൂര്വ്വ സംഭവമാണ് ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദ് ജില്ലയില് നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്.
സംഭവമിങ്ങനെ..
സ്കൂൾ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരികെ വാങ്ങാൻ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഒരാൾ തൻ്റെ പഴയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പടികടന്നെത്തുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ വച്ച് അയാൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് തൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും ജേഷ്ഠനെയുമാണ്. സിനിമയെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അവിശ്വസനീയ സംഭവം നടന്നത്. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് ഒരു സർക്കാർ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നിച്ചത്. ജിന്ദിലെ ഗവൺമെൻ്റ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മനോഹർപൂരിലായിരുന്നു ഈ വികാരനിർഭരമായ രംഗങ്ങൾക്ക് വേദിയായത്.
നിലവിൽ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ താമസിക്കുന്ന സീതാറാം എന്ന വ്യക്തിയാണ് സംഭവത്തിലെ നായകൻ. ഹരിയാന സർക്കാരിൻ്റെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റെൻസീവ് റിവിഷൻ' പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി സീതാറാമിന് തൻ്റെ പഴയ സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (SLC) ആവശ്യമായി വന്നു. താൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച മനോഹർപൂരിലെ പഴയ സ്കൂളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഇയാൾ നേരിട്ടെത്തി.
ഈ സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചെങ്കിലും അവസാന പരീക്ഷ പാസായിട്ടില്ലെന്ന് സീതാറാം പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ (ബിഎൽഒ) സീതാറാമിനോട് തൻ്റെ ഗ്രാമം, പിതാവ്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചു. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ, സീതാറാം തൻ്റെ ഗ്രാമമായ മനോഹർപൂരിനെയും സഹോദരൻ ബൽബീർ സിങ്ങിൻ്റെ പേരും പരാമർശിച്ചു.
യാദൃശ്ചികമായി, അഡീഷണൽ എഇആർഒ കൂടിയായ ഡോ. രമേശ് കുമാർ എന്ന ബിഎൽഒ മനോഹർപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ബൽബീർ സിങ്ങിനെ നേരിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ്. ബൽബീറിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം സീതാറാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉടൻ തന്നെ ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ഫോൺ സീതാറാമിന് കൈമാറി.
ഫോണിൻ്റെ മറുതലയ്ക്കൽ നിന്ന് ആ ശബ്ദം കേട്ട പാടെ ബൽബീർ തൻ്റെ അനിയനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി തങ്ങൾ ജീവനോടെയുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ തെരഞ്ഞുനടന്ന തൻ്റെ സ്വന്തം അനിയനാണ് ഫോണിലെന്ന് ബൽബീർ ഉറപ്പിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ പാടെ ബൽബീർ സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിയെത്തി.
35 വർഷത്തിന് ശേഷം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ചുനിമിഷങ്ങൾ അവർക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ പരസ്പരം നോക്കി സ്തബ്ധരായി നിന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ സഹോദരങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കണ്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കണ്ണുകൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ഈറനണിഞ്ഞു.
അന്ന് പോയത് പോളിയോ ചികിത്സയ്ക്ക്; പിന്നെ മടങ്ങിവന്നില്ല!
കുട്ടിക്കാലത്ത് പോളിയോ ബാധിതനായിരുന്ന സീതാറാം അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പഞ്ചാബിലേക്ക് പോയതെന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് എ.ഇ.ആർ.ഒ ഡോ. രമേഷ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടെയെത്തിയ ശേഷം ഇയാൾ പിന്നീട് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല. പഞ്ചാബിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ പിയൂൺ ആയും പിന്നീട് മറ്റ് താൽക്കാലിക സർക്കാർ ജോലികളും ചെയ്താണ് ഇയാൾ ജീവിച്ചത്. ആറ് സഹോദരന്മാരിൽ അഞ്ചാമനാണ് സീതാറാം. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും താൻ അകന്നുനിന്നതെന്ന രഹസ്യം മാത്രം സീതാറാം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
"ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ജേഷ്ഠനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പഴയ ഓർമ്മകളെല്ലാം തിരികെ തന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ദിവസമാണിന്ന്..."- സീതാറാം വികാരനിർഭരനായി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കാനായി തുടങ്ങിയ ഒരു സർക്കാർ ദൗത്യം കേവലം ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമം എന്നതിനപ്പുറം, 35 വർഷമായി അകന്നുപോയ ഒരു കുടുംബത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു നിമിത്തമായി മാറുകയായിരുന്നു ഇവിടെ.
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