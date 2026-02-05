ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്; വിധവ പെന്ഷന് വാങ്ങി ഭാര്യ, പത്ത് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം നേരിട്ടെത്തി പട്ടേല്
മധ്യപ്രദേശില് വ്യാജ മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്. വർഷങ്ങളായി വിധവ പെന്ഷന് വാങ്ങി ഭാര്യ, പത്ത് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം നേരിട്ടെത്തി പട്ടേല്.
Published : February 5, 2026 at 5:48 PM IST
ഭോപ്പാല്: കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷമായി സര്ക്കാര് രേഖകളില് മരിച്ച വ്യക്തി ജീവനോടെ കളക്ടറേറ്റില് എത്തി. ഞെട്ടിത്തരിച്ച് കളക്ടറേറ്റ് ജീവനക്കാര്. "സർ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്" അയാള് നേരിട്ട് കളക്ടറേറ്റില് വന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ജീവനക്കാര് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. തൻ്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മധ്യവയസ്കൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സര്ക്കാര് ഓഫിസുകളില് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്.
മധ്യപ്രദേശിലെ ജീർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ചന്ദ്രബാലി പട്ടേലാണ് അപേക്ഷയുമായി പത്ത് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം കളക്ടറേറ്റ് ഓഫിസിലെത്തിയത്. പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒത്തുകളിയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി അയാൾ ആരോപിച്ചു. തൻ്റെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാക്കിയതിന് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അയാൾ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാല് സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള്ക്കപ്പുറം സ്വന്തം ഭാര്യയും ഒത്തുകളിയില് ഏര്പ്പെട്ടുവെന്ന് ചന്ദ്രബാലി പട്ടേല് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷമായി ഭാര്യ വിധവ പെൻഷൻ വാങ്ങിവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. സര്ക്കാര് ഓഫിസില് നിന്ന് നല്കിയ തൻ്റെ മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭാര്യ വിധവ പെന്ഷന് വാങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ താന് മരിച്ചതായി കടലാസിൽ മാത്രമല്ല കുടുംബവും വിശ്വസിച്ചു.
മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയത് പഞ്ചായത്ത്
2014 മുതൽ സർക്കാർ രേഖകളിൽ ചന്ദ്രബാലി പട്ടേല് എന്നയാള് മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. താന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാന് ചന്ദ്രബാല് പട്ടേല് ഒരു സർക്കാർ ഓഫിസിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അലഞ്ഞു നടക്കാന് തുടങ്ങി. ഇതോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നയാള്ക്ക് എങ്ങനെ മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന ചോദ്യമുയര്ന്നു. സിംഗ്രൗളി പഞ്ചായത്താണ് ചന്ദ്രബാലി പട്ടേലിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയത്.
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോല് തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യ വിധവ പെന്ഷന് വാങ്ങുന്നുവെന്ന് പട്ടേല് പറഞ്ഞു. "പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും ഭാര്യയും ചേർന്ന് തന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. ഇപ്പോൾ തൻ്റെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിധവ പെൻഷൻ വാങ്ങുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. മുഴുവൻ കാര്യത്തിലും നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. തട്ടിയെടുത്ത ഫണ്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നും കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും" പട്ടേല് പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് കളക്ടര്
കാര്യങ്ങള് വഷളായതോടെ ചന്ദ്രബാലി പട്ടേലിൻ്റെ കാര്യത്തില് സിംഗ്രൗളി കളക്ടർ ഗൗരവ് ബനാൽ ഇടപെട്ടു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയ സംഭവത്തില് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടെന്ന് കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
"ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരയുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും" ഗൗരവ് ബനാൽ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സിഇഒയോട് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്" കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഹൃദയ ചികിത്സ; ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പിയിലൂടെ രോഗമുക്തി നേടിയത് അഞ്ച് ഗർഭിണികൾ