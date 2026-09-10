'വന്ദേമാതരം' ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം പാടിയാൽ മതി; ഉത്തരവുമായി കർണാടക സർക്കാർ
പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ ആലപിക്കാനുള്ള എഐസിസിയുടെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
Published : September 10, 2026 at 8:32 PM IST
ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ. അതേസമയം രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുഴുവൻ ഗാനം ആലപിക്കാമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ ആലപിക്കാനുള്ള അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ (എഐസിസി) തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേശീയത, ഐക്യം, ദേശസ്നേഹം എന്നിവ വളർത്തുന്നതിൽ "വന്ദേമാതരം" ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇതിനോടകം സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ സമാന രീതികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് കര്ണാടകയിലെ കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ്. പൊതുപരിപാടികളുടെ സമയദൈര്ഘ്യം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്ദേമാതര ആലാപനം രണ്ട് ഖണ്ഡികയില് ചുരുക്കിയതെന്നാണ് സര്ക്കാര് നല്കുന്ന വിശദീകരണം. 1937ല് കോണ്ഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച ചരിത്രപരമായ നിലപാടിൻ്റെ തുടര്ച്ചയായാണ് രണ്ട് ഖണ്ഡികകള് മാത്രം ആലപിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം പറയുന്നു.
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എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതാരത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപം ആലപിക്കാമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും ചടങ്ങുകളിലും വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമ്പോഴോ വായിക്കുമ്പോഴോ ഏകീകൃതത, അന്തസ്, ഉചിതമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നിവ പാലിക്കാനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷത്തില് പലയിടത്തും വന്ദേമാതരം പൂര്ണമായി ആലപിച്ചത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങള് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ വര്ണിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീടുള്ള വരികള് ലക്ഷ്മിയോടും ദുര്ഗയോടും ഉപമിക്കുന്നതും. ഇത് കൊണ്ടാണ് പലരും മുഴുവൻ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അവ മതേതര രാജ്യത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വരികളാണെന്ന 1937ലെ പ്രവര്ത്തക സമിതി പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിക്കണമെന്ന നിയമം പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും തുടക്കം മുതലെ ഇതിനെ എതിർത്ത കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ വന്ദേമാതരത്തിന് പകരം ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമനയാണ് ആലപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ദേശീയഗാനത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് പതാക ഉയർത്തിയതും. അതേസമയം എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷത്തില് വന്ദേമാതരം പൂര്ണമായി ആലപിച്ചതും വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.
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