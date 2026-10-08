സിംഹാചലം ക്ഷേത്രത്തിലെ 1,182 കിലോ വെള്ളി ഹൈദരാബാദ് മിൻ്റിലേക്ക് മാറ്റി; പകരം വാങ്ങുക 23 കോടിയുടെ സ്വർണം
സിംഹാദ്രി അപ്പണ്ണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിംഹാചലം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഭക്തർ തങ്ങളുടെ വഴിപാടായി സ്വർണവും വെള്ളിയും സമർപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്
Published : October 8, 2026 at 11:53 AM IST
വിശാഖപട്ടണം: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രശസ്തമായ സിംഹാചലം ശ്രീ വരാഹ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ കാണിക്കയായി നൽകിയ ആയിരത്തിലധികം കിലോഗ്രാം വെള്ളി ഉരുക്കുന്നതിനായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഗവൺമെൻ്റ് മിൻ്റിലേക്കാണ് കനത്ത സുരക്ഷയിൽ വെള്ളി ഉരുപ്പടികൾ മാറ്റിയത്. 2019 മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ലഭിച്ച 1,182.846 കിലോഗ്രാം വെള്ളിയാണ് പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ മാറ്റിയത്.
സിംഹാദ്രി അപ്പണ്ണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിംഹാചലം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഭക്തർ തങ്ങളുടെ വഴിപാടായി സ്വർണവും വെള്ളിയും സമർപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിശാഖപട്ടണത്തെ സിംഹാചലം ക്ഷേത്രം. പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇവിടെ ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനായും നേർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഭക്തർ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം വെള്ളി ഉരുപ്പടികൾ പ്രത്യേകം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിച്ച വെള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉരുക്കി ഇഷ്ടിക രൂപത്തിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുമ്പ് പെട്ടികളിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത വെള്ളി ഉരുപ്പടികൾ കനത്ത പൊലീസ് കാവലിലാണ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ജല്ലേപ്പള്ളി വെങ്കിടറാവു, ട്രസ്റ്റി കാരക ദേമുഡു, ഡെപ്യൂട്ടി ഇ.ഒ സിംഗം രാധ, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ പള്ളംരാജു, ഡി.ഇ രാമരാജു, എ.ഇ.ഒ ശ്രീനിവാസറാവു എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘവും ഈ വാഹനത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്വർണ ബോണ്ടുകളാക്കി മാറ്റും
ഏകദേശം 23 കോടി രൂപയാണ് ഈ വെള്ളിക്ക് അധികൃതർ കണക്കാക്കുന്ന മൂല്യം. ഹൈദരാബാദ് മിൻ്റിൽ വച്ച് വെള്ളി ഉരുക്കി ഇഷ്ടികകളാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തും. തുടർന്ന് ഈ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്വർണം വാങ്ങി ദേവസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർണ ബോണ്ടുകളായി നിക്ഷേപിക്കാനാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം കാണിക്കയായി ലഭിക്കുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും ഇത്തരത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്വർണ ബോണ്ടുകളാക്കി മാറ്റാറുണ്ട്. സ്വർണ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിന് കൃത്യമായ പലിശ ലഭിക്കാനും ഭാവിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
ശ്രീകാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യം
ഇതിനിടെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ ശ്രീകാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സിംഹാചലം ദേവസ്ഥാനത്തുനിന്ന് 500 കിലോഗ്രാം വെള്ളി വിട്ടുനൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥന വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൊതിയുന്നതിനുമായാണ് ഇത്രയും വെള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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എം.എം.ടി.സി പോലുള്ള അംഗീകൃത ഏജൻസികളെക്കൊണ്ട് ഉരുക്കിയ വെള്ളിയുടെ മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, ഇത് നേരിട്ട് ശ്രീകാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിന് വിൽക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന എൻഡോവ്മെൻ്റ് കമ്മിഷണർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദേശം നടപ്പിലായാൽ ഇരു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അത് പ്രയോജനകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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