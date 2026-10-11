നേപ്പാളിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തം വിനയായി; പൂജകൾക്കായുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ചില്ല, ആശങ്കയിൽ കരകൗശല വിദഗ്ധർ
സാധരണയായി 20 ലധികം ദുർഗാ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്തോ-നേപ്പാൾ അതിർത്തി കടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഒരു ഓർഡർ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
Published : October 11, 2026 at 8:30 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 8:37 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കുമാർതുലി പ്രദേശത്ത് സാധാരണയായി ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ നേപ്പാളിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഇവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ്. ദുർഗാ പൂജ സമയമടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം പോലും എടുക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത കരകൗശല വിദഗ്ധർ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള പെടാപാടിലാണ്
വൈക്കോലും കളിമണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്തെ കരകൗശല വിഗദ്ധർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദേവി വിഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വലിയ തിരക്കാണ് ഇവിടെ. ബംഗാളിൽ മാത്രമല്ല അയൽരാജ്യമായ നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തടസമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
പ്രകൃതി ദുരന്തം വിനയായി
സാധരണയായി 20 ലധികം ദുർഗാ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്തോ-നേപ്പാൾ അതിർത്തി കടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഒരു ഓർഡർ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാന അതിർത്തി കടന്നുള്ള വിപണി പെട്ടന്ന് നിലച്ചതോടെ കരകൗശ വിഗദ്ധർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
കുമാർതുലി പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൊത്തമായുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നേപ്പാളിലെ വിപണി നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഡ്രമ്മർമാർ, ലൈറ്റിങ്, പന്തൽ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ നേപ്പാളിലെ ദുർഗാ പൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി സിലിഗുരുയിലെ കരകൗശല വിദഗ്ധർ നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവരുടെ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തിലും കലാപരമായ വൈദഗ്ധ്യത്തിലും ആകൃഷ്ടരായി നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള സംഘാടകർ പലപ്പോഴും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓർഡറുകൾ നൽകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ, കനത്ത മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ നേപ്പാളിലെ ദൈനംദിന ജീവതത്തെ ബാധിച്ചു. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പൂജാ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആശങ്കയിൽ കരകൗശല വിദഗ്ധർ
എല്ലാ വർഷവും ഈ സമയത്ത് സാധാരണയായി ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും സമയം ഉണ്ടാവാറില്ല. നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള സംഘാടകർ പതിവായി വന്ന് മുൻകൂർ പണമടച്ച് വിഗ്രഹങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും കുറഞ്ഞത് 20 വിഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും അതിർത്തി വഴി നേപ്പാളിലേക്ക് അയക്കുമായിരുന്നു, കരകൗശല വിദഗ്ധനായ ദീപക് പാൽ പറഞ്ഞു.
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നേപ്പാളിനെ ബാധിച്ച പ്രകൃതിദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുമൂലം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും വളരെ മോശമാണ്. ഈ വർഷം ഒരു ഓർഡർ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇതോടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സാധ്യതയും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു എന്ന് ദീപക് പാൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് നേപ്പാളിലെ വിപണി അധിക വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സ്രോതസായിരുന്നു. അവിടേക്ക് അയച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന വില ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് കളിമൺ കലാകാരനായ രത്തൻ പാൽ പറഞ്ഞു.
തിരിച്ചടിയായി അസംസ്കൃത വസ്തുകളുടെ വില വർധന
ഈ വർഷം എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില വർധിച്ചു. നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറുകൾ വഴി ഈ നഷ്ടം നികത്താമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദുരന്തം കാരണം ഈ വർഷം വലിയ തോതിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവിടത്തെ പൂജാ കമ്മിറ്റികൾ അറിയിച്ചു. വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ഓർഡറുകൾ അവർ റദ്ദാക്കി എന്ന് രത്തൽ പാൽ പറഞ്ഞു.
എല്ലാ വർഷവും ദുർഗാ പൂജക്കായി ഞങ്ങൾ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കും. വിഗ്രഹം നേപ്പാളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ജോലി ഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് ഇല്ലെന്ന് കലാകാരനായ ശുഭജിത്ത് പാൽ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ പ്രദേശിക വിപണിയിലേക്ക് വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി ജിവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അസംസ്കൃ വസ്തകളുടെ വില വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന പണം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് പോലും തികയുന്നില്ലെന്ന് ശുഭജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള വിപണി വിഗ്രഹ നിർമ്മാണക്കാരെ മാത്രമല്ല മേഖലയിലെ മൺപാത്ര വ്യവസായത്തിനും കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശികമായി വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന പണം ഒന്നിനും തികയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് ഇവർ.
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