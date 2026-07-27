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സിക്കിം തുരങ്കദുരന്തം: മരിച്ച 11 തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 21 ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ ജോലിയും; പ്രഖ്യാപിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ

സിക്കിം സർക്കാറും, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാറും, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെയും, അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൊതുമേഖല-സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ എന്നിവ ചേർന്നാണ് ഈ തുക നൽകുന്നതെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി

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സിക്കിം തുരങ്കദുരന്തം, മരിച്ച 11 തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 21 ലക്ഷം രൂപയും, സർക്കാർ ജോലിയും; പ്രഖ്യാപിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ (ETV Bharath)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 7:52 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: സിക്കിമിലെ നാംചി ജില്ലയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള 11 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 21 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായവും ഒമ്പത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയും പ്രഖ്യാപിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ. ജൽപായ്‌ഗുരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ സഹായം കൈമാറിയത്.

മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി, ഓരോ കുടുംബത്തിനും 21 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. സിക്കിം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരുകളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെയും അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൊതുമേഖല-സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ചേർന്നാണ് ഈ തുക നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ 5 ലക്ഷം രൂപ വീതവും സിക്കിം സർക്കാർ 4 ലക്ഷം വീതവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുരങ്ക നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം 5 ലക്ഷം വീതവും കരാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്വകാര്യ കമ്പനി 5 ലക്ഷം വീതവും നഷ്‌ട പരിഹാരമായി നൽകും. കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഒമ്പത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി

മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ ഒമ്പത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൽ ഏഴ് പേരെ ഹോംഗാർഡുകളായും രണ്ടുപേരെ സിവിക് വോളൻ്റിയർമാരായും നിയമിക്കും. ഹോംഗാർഡായി നിയമിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനാകാത്തവർക്കാണ് സിവിക് വോളൻ്റിയർ തസ്‌തിക നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇത് ദാനമല്ല, സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മതിയായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇവർ സിക്കിമിലേക്ക് അപകടസാധ്യതയുള്ള ജോലിക്കായി പോയത്. ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കും," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സിക്കിം അപകടം 11 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ദുരന്തം

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച സിക്കിമിലെ നാംചി ജില്ലയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നുവീണതിനെ തുടർന്നാണ് 11 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചത്. മരിച്ചവരിൽ ഒമ്പത് പേർ ജൽപായ്ഗുരി ജില്ലയിലെ മാൽബസാർ സ്വദേശികളായിരുന്നു. ദുഷ്‌കരമായ ഭൂപ്രദേശത്തും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്.

അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സിക്കിം സർക്കാർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. തുരങ്ക നിർമാണത്തിനിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുമെന്നും, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

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TAGGED:

SIKKIM TUNNEL COLLAPSE
CM SUVENDU ADHIKARI
WEST BENGAL AID
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