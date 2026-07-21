സിക്കിമിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കത്തിൽ വാതകച്ചോർച്ച; എട്ടുപേർ മരിച്ചു, 27 തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങി
മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് തുരങ്കത്തിൻ്റെ പ്രവേശനം അടഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ മീഥെയ്ൻ വാതകച്ചോർച്ചയുണ്ടായതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്
Published : July 21, 2026 at 10:03 AM IST
ഗാങ്ടോക്ക്: സിക്കിമിലെ നാംചി ജില്ലയിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വാതകച്ചോർച്ചയിൽ എട്ടുപേർ മരിച്ചു. സമർദുംഗ് ജോലുങ്കെയിലെ എൻ.എച്ച്.പി.സി തീസ്ത സ്റ്റേജ് ആറ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അപകടമുണ്ടായത്. ഇരുപത്തേഴോളം തൊഴിലാളികൾ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് തുരങ്കത്തിൻ്റെ പ്രവേശനം അടഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ മീഥെയ്ൻ വാതകച്ചോർച്ചയുണ്ടായതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ച എട്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സിങ്തം ജില്ല ആശുപത്രി, ഗാങ്ടോക്കിലെ എസ്.ടി.എൻ.എം ആശുപത്രി, നാംചി ജില്ല ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (ഐ.പി.ആർ) വകുപ്പ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. പട്ടേൽ എൻജിനീയറിങ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തുരങ്ക നിർമാണം നടക്കുന്നത്. 500 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ളതാണ് നിർദിഷ്ട തീസ്ത സ്റ്റേജ് ആറ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി. അപകടത്തിൽ സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിങ് തമാങ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നാംചി ജില്ല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന (എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്), സിക്കിം പൊലീസ്, ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസസ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ് തുടങ്ങിയവ സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. സിക്കിം സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (എസ്.എസ്.ഡി.എം.എ) സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അയൽ സംസ്ഥാനമായ പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘവും അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുമായി സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുടുങ്ങിയത് 27 തൊഴിലാളികൾ
തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ 27 തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നാംചി ജില്ല കലക്ടർ അനുപ താംലിങ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, തുരങ്കത്തിനുള്ളിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് സംഘം തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തിരിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രമേ എത്ര തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നും അവരുടെ ആരോഗ്യനില എന്താണെന്നും വ്യക്തമാകൂ എന്ന് കലക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാതകച്ചോർച്ചയും വെളിച്ചക്കുറവും ഇടുങ്ങിയ തുരങ്കവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാതകം ശ്വസിച്ച് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇതാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മഴയും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് വാതകച്ചോർച്ചയുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതായി രക്ഷപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും അതിനുശേഷം അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Also Read: വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് മടക്കം, കാത്തിരുന്നത് മരണം; അഖിലിൻ്റെ വിയോഗം നാടിന് തീരാക്കണ്ണീർ