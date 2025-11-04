ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ സിഖ് സംഘം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക്; ആയിരത്തിലധികം തീർഥാടകർക്ക് വിസ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം
ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സിഖുകാർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക്. അട്ടാരി-വാഗ അതിർത്തിവഴി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. വിവിധ പ്രാർഥനാ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും.
അമൃത്സർ: ജഗത് ഗുരു ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സിഖുകാർ നാളെ (ഒക്ടോബർ 5) പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കും. ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പർബന്ധക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1796 സിഖുകാർ അടങ്ങിയ സംഘം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇവർ അട്ടാരി-വാഗ അതിർത്തിവഴി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നങ്കന സാഹിബിലും മറ്റ് ചരിത്ര ഗുരുദ്വാരകളിലും നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ സംഘം പങ്കെടുക്കും.
തീർഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ജാഥ സംഘത്തിലെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചു. അകാൽ തഖ്ത് സാഹിബിൻ്റെ ജതേദാർ ഗ്യാനി കുൽദീപ് സിങ് ഗർഗജും സംഘത്തിനൊപ്പം ദർശനത്തിനായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സിഖ് തീർഥാടകർക്കുള്ള വിസയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അനുവദിച്ചതായി ജതേദാർ കുൽദീപ് സിങ് ഗഡ്ഗജ് പറഞ്ഞു.
1802 പേരാണ് യാത്രയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്നിധി സന്ദർശിക്കാൻ ഇത്തവണ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 1796 പേർക്കാണ്. ഇതിനായി അനുമതി നൽകിയ മോദി സർക്കാരിനോട് അദ്ദേഹം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. സന്ദർശനത്തിന് സർക്കാർ വിസകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർതാർപൂർ സാഹിബാ ഇടനാഴികൾ ഇതുവരെ പൂർണമായും തുറന്നിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് വെറും പ്രവേശന വഴി മാത്രമല്ല, ഇരു രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴി കൂടിയാണ്. വരും കാലങ്ങളിൽ വിസയ്ക്ക് പകരം ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കണം എന്നും സിഖ് സമൂഹത്തിന് തടസങ്ങളില്ലാതെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുരുവിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഇവ ഇന്നും സമൂഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.
ഗുരുസന്നിധി സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം തീർഥാടകർ നവംബർ 13 ന് ഇന്തയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങും. ചില തീർഥാടകർക്ക് യാത്രാമധ്യേ പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ സർക്കാർ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിഷയം ഉടൻതന്നെ പരിഹരിക്കണമെന്നും ശിരോമണി കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രതാപ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ സന്നിധി സന്ദർശിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറ്റ് തീർഥാടകനായ ഹർപ്രീത് സിങ് പ്രശംസിച്ചു. അതേസമയം കൂടുതൽ ഭക്തർക്ക് തീർഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിസ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം നരേന്ദ്ര മോദി യാത്രാനുമതി നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും ഹർപ്രീത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2100 ലധികം ഇന്ത്യൻ സിഖ് തീർഥാടകർക്ക് വിസകൾ നൽകിയതായി എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. സിഖുകാർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിങ് സിർസ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
