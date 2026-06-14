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വ്യാജ ഒപ്പ് വിവാദ കേസ്: രണ്ടാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി ടിഎംസി നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജി

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടികളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൃപ്‌തരല്ലാത്തതിനാലാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ABHISHEK BANERJEE CID QUESTIONING ABHISHEK BANERJEE SIGNATURE FORGERY CASE ON ABHISHEK SIGNATURE FORGERY CASE QUESTIONING
Abhishek Banerjee (IANS)
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By PTI

Published : June 14, 2026 at 12:44 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: വ്യാജ ഒപ്പ് വിവാദ കേസിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ടിഎംസി നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജി ഇന്ന് (ജൂൺ 14) കൊൽക്കത്തയിലെ സിഐഡി ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നിയമനത്തിനായി എംഎൽഎമാരുടെ ഒപ്പുകൾ വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കേസിലാണ് അഭിഷേക് ബാനർജിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടികളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൃപ്‌തരല്ലാത്തതിനാലാണ് വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സിഐഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം.

ടിഎംസി എംഎൽഎ കുനാൽ ഘോഷിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സിഐഡി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രണ്ട് നേതാക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ ഘോഷ് ഭബൻ ഭവനിൽ സിഐഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പാകെ ഇരുവരും ഹാജരാകും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രത്യേക രേഖകൾ നൽകാൻ അഭിഷേക് ബാനർജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

മെയ് 6 ന് ടിഎംസി നിയമസഭാംഗങ്ങൾ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ കാളിഘട്ടിലെ വസതിയിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി സോവന്ദേബ് ചതോപാധ്യായയുടെ പേര് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിയമസഭാംഗങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി പിന്തുണ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, ഔദ്യോഗിക നിർദേശം ഉടൻ നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ മുതിർന്നില്ല. മെയ് 13, 14 തീയതികളിൽ ടിഎംസി എംഎൽഎമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തതിനെത്തുടർന്ന്, നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനാർഥിയെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ പ്രമേയം തേടി. പിന്നീട് മെയ് 19 ന് ഒരു പുതിയ യോഗം നടന്നു. തുടർന്ന് ചതോപാധ്യായയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 70 നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ഒപ്പുകളുള്ള ഒരു രേഖ നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്.

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ടിഎംസി എംഎൽഎമാർ സമർപ്പിച്ച വ്യത്യസ്‌ത രേഖകളിലെ ഒപ്പുകൾക്കിടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പിന്നീട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. ഈ വിഷയം ഒടുവിൽ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും സിഐഡി അന്വേഷണത്തിനും കാരണമായി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി നിയമസഭാംഗങ്ങളെ സിഐഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനോടകം ചോദ്യം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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