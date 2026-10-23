സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ കുടുംബത്തിന് 'സെഡ് പ്ലസ്' സുരക്ഷ വേണം; ഇളയ സഹോദരന് നേരെ വധഭീഷണിയെന്ന് ആശങ്ക
സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ കുടുംബത്തിന് കനത്ത സുരക്ഷ വേണം , ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം, സെക്യൂരിറ്റി ജാമറുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം.
Published : October 23, 2026 at 3:39 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: അന്തരിച്ച പഞ്ചാബി ഗായകൻ സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ കുടുംബത്തിന് 'സെഡ് പ്ലസ്' സുരക്ഷയും ജാമറുകളും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോയേഴ്സ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ അഡ്വ. വാസു രഞ്ജൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തെഴുതി. കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ അതീവ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ ഇളയ സഹോദരന് നേരെ ആക്രമണ ഭീഷണിയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ കേവലം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയായി മാത്രം കാണരുതെന്ന് അഡ്വ. വാസു രഞ്ജൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിഷയം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും കുടുംബത്തിന് മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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പഞ്ചാബിൻ്റെ സംഗീത-സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെെ പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു സിദ്ധു മൂസേവാലയെന്നും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പഞ്ചാബിൻ്റെ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിനാൽ, കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന ആശങ്കയാണ് അഡ്വ. വാസു രഞ്ജൻ കത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ ജാമറുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും വാസു രഞ്ജൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തണമെന്നും, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഭീഷണി വിലയിരുത്തലുകളുടെയും സർക്കാർ ചട്ടങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ഏജൻസികളാണ് 'സെഡ് പ്ലസ്' സുരക്ഷ നൽകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ച ഈ ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല.
പഞ്ചാബി സംഗീതത്തിലെ അധിപന്
തൻ്റെ ഗാനങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചാബി സംഗീതത്തിന് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വലിയൊരു മേൽവിലാസം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സിദ്ധു മൂസേവാലയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമകളും പഞ്ചാബി സംഗീത ലോകത്ത് സുപ്രധാനമായ ഒരിടം നിലനിർത്തുന്നു. 2022 മെയ് 29-ന് മാൻസ ജില്ലയിലെ ജവാഹർക്കെ ഗ്രാമത്തിന് സമീപം വെച്ച് സിദ്ധു മൂസേവാല വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിഷയം നിരന്തരമായ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, അഭിഭാഷകൻ വാസു രഞ്ജൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിലൂടെ ഈ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ തീരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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