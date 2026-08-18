വെബ് സീരീസ് കണ്ട് കൊലപാതകം; തെലങ്കാനയില് അമ്മയും മകനും അറസ്റ്റിൽ
ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വർണവും പണവും കവരുന്നതിനായി കൊലപാതക പരമ്പരകൾ നടത്തിയ തെലങ്കാനയിലെ സിദ്ദിപേട്ടിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം
By ANI
Published : August 18, 2026 at 9:37 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്രൈം വെബ് സീരീസുകൾ കണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ അമ്മയും മകനും ഒടുവിൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വർണവും പണവും കവരുന്നതിനായി കൊലപാതക പരമ്പരകൾ നടത്തിയ തെലങ്കാനയിലെ സിദ്ദിപേട്ടിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം.
ഭൂംപള്ളി ഗ്രാമവാസിയും ദുബ്ബയ്യയുടെ ഭാര്യയുമായ ചകാലി രജിത (38), ഇവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ എന്നിവരെയാണ് സിദ്ദിപേട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രജിതയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മകനെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രാമക്കപ്പേട്ടയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ അജ്ഞാതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് സിദ്ദിപേട്ട് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രശ്മി പെരുമാൾ പറഞ്ഞു. ഭൂംപള്ളി സ്വദേശിയായ അതികം വിജയ (45) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കൊലപാതക രീതി
പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, രജിതയും മകനും ചേർന്ന് തങ്ങളുടെ പലചരക്ക് കടയിൽ വച്ച് വിജയയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൃതദേഹം ഒരു മോപ്പഡിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ച് മൃതദേഹത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിടുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞതായി കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീകളുടെ യാത്രകൾ, സ്വത്തുക്കൾ, വ്യക്തിപരമായ തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് അമ്മയും മകനും അവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സമ്മതിച്ചു. ചായക്കടകളിലും മറ്റും എത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ ഇവർ സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ
മെയ് 28ന് നടന്ന കുന്ത രേഖയുടെ കൊലപാതകത്തിലും പ്രതികൾക്ക് പങ്കുള്ളതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. അച്ചമയ്യപ്പള്ളി വനമേഖലയിലാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2025 ജൂണിൽ അന്നപൂർണ എന്ന സ്ത്രീയുടെ അഞ്ച് പവൻ സ്വർണ താലിമാല കവർന്നതിലും ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.
അന്വേഷണത്തിനിടെ ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. 5.61 പവൻ സ്വർണം, 53 തോല വെള്ളി, 1.03 ലക്ഷം രൂപ, രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച മോപ്പഡ് എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതികൾ ക്രൈം വെബ് സീരീസുകൾ കണ്ടിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
രജിതയുടെ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ കൂടി കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിൻ്റെ കാലിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കിടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്.
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന് വീടുകളിലും മറ്റും സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണെന്ന് കമ്മിഷണർ രശ്മി പെരുമാൾ പറഞ്ഞു.
Also Read:വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമം; ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും