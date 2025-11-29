ETV Bharat / bharat

'യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല, തങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്'; പ്രാതല്‍ സമവായത്തിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍

കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറും. ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു.

Karnataka CM Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D K Shivakumar during the breakfast meeting (X@DKShivakumar via PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 12:27 PM IST

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊഹാപോഹങ്ങളും ചർച്ചകളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്‌ച. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം.

"ഹൈക്കമാൻഡ് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്താനായി ശിവകുമാറിനെ ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചൂവെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കും. എൻ്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് പാലിക്കുമെന്ന് ഡികെ ശിവകുമാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 'യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല തങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും" സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

CM Siddaramaiah with DCM DK Shivakumar (ANI)

യോഗത്തിന് ശേഷം ഡികെ ശിവകുമാർ എഐസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരെ കാണാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് നിരവധി പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനാണ് തൻ്റെ യാത്രയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. നവംബർ 30ന് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്ര നേതാക്കളുമായി പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അനുയായികൾ താങ്കളെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആകാംക്ഷാഭരിതരായിരിക്കുമെന്നും തനിക്ക് തിടുക്കമില്ലെന്നും ഡികെ ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം വൊക്കലിംഗ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ നേതാവ് നഞ്ചവദുത സ്വാമിജി ശിവകുമാറിൻ്റെ വസതി സന്ദർശിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായുള്ള തർക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്യമായി പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള "രഹസ്യ കരാർ" ഉദ്ധരിച്ചാണ് ശിവകുമാർ നേതൃമാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023ൽ സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും തമ്മിലുള്ള "അധികാര പങ്കിടൽ കരാർ" മൂലമുണ്ടായ തർക്കം ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലും വിള്ളലുകൾ വീഴ്‌ത്തിയിരുന്നു.

