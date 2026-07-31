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രാമക്ഷേത്രത്തില്‍ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കി; സംഭാവന ശേഖരണത്തിന്‍റെ എല്ലാഘട്ടവും ഇനി ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തും

ഇതിനായി എട്ട് അംഗ നിരീക്ഷണ സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ വഴി എണ്ണൽ പ്രക്രിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ട്രസ്‌റ്റി മഹന്ത് ദിനേന്ദ്ര ദാസ് പറഞ്ഞു.

RAM JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA RAM TEMPLE AYODHYA RAM TEMPLE SURVEILLANCE TIGHTENED RAM TEMPLE DONATION CONTROVERSY
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം (ANI)
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By PTI

Published : July 31, 2026 at 5:19 PM IST

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അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ നൽകുന്ന സംഭാവനകളിൽ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കി ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്‌റ്റ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാടുകളുടെ മോഷണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിനിടെ, സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭാവന ശേഖരണത്തിൻ്റെയും എണ്ണലിൻ്റെയും ഓരോ ഘട്ടവും വീഡിയോയിൽ പകർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

ജൂലൈ 25 മുതൽ പുതിയ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടെന്ന് ട്രസ്‌റ്റി മഹന്ത് ദിനേന്ദ്ര ദാസ് പറഞ്ഞു. എണ്ണൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അവ കൊണ്ടുപോകൽ, പൂരിപ്പിക്കൽ, സീൽ ചെയ്യൽ, തിരികെ നൽകൽ എന്നിവ വരെയുള്ള സംഭാവനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ശൃംഖലയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ട്രസ്‌റ്റി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിനായി എട്ട് അംഗ നിരീക്ഷണ സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ വഴി ഈ പ്രക്രിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം 40 സംഭാവനപ്പെട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് പകരം വ്യത്യസ്‌ത ദിവസങ്ങളിൽ എണ്ണിത്തീർക്കുന്നുവെന്ന് ദാസ് പറഞ്ഞു. ഒരു സംഭാവനപ്പെട്ടി കാലിയാക്കുന്നതിനുമുൻപ്, എണ്ണൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടി എടുക്കുന്നതും അതിൽ വഴിപാടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും ശേഷം സീൽ ചെയ്‌ത പെട്ടി എണ്ണൽ മുറിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതും വീഡിയോയിൽ പകർത്തുമെന്ന് മഹന്ത് ദിനേന്ദ്ര ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ, രണ്ട് ട്രസ്‌റ്റ് പ്രതിനിധികൾ, രണ്ട് സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് നിയുക്ത ജീവനക്കാർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഈ മോണിറ്ററിങ് സംഘം. സംഭാവന നിറച്ച പെട്ടി എണ്ണൽ മുറിയിലെത്തിയ ശേഷം സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് സീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എണ്ണൽ മുറിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു

രാമ മന്ദിറിൽ ഒരു രൂപപോലും നഷ്‌ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. എല്ലാം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ദാസ് ഉറപ്പുനൽകി. ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം ട്രസ്‌റ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്നു പോരുന്നു. ഭരണകൂടം കർശനമായാൽ മോഷണം സ്വയം അവസാനിക്കുമെന്നും ദാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി എണ്ണൽ മുറികൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ സിസിടിവി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രസ്‌റ്റിനുള്ളിലെ സമീപകാല മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രസ്‌റ്റ് യോഗത്തിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകും. പവിത്രമായ മാസത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൂല ഉത്സവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതപരമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മുൻപത്തെപ്പോലെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകൾ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനെത്തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) ആരംഭിച്ചതിന് ആഴ്‌ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ നിരവധി പ്രതികളെ പൊലീസ് ഇതിനോടകം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ വിവാദം ക്ഷേത്ര ട്രസ്‌റ്റിനുള്ളിലും പല വിധത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. വിഷയം പുറത്തുവന്നതോടെ ചമ്പത് റായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു.

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