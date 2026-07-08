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ഷോപ്പിയാനിൽ അഞ്ചുദിവസം നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടൽ; ലഷ്കർ ഭീകരനെ വധിച്ച് സുരക്ഷാസേന

2023 മുതൽ കാണാതായ ലഷ്‌കർ ഭീകരൻ സാക്കിർ ഗാനി, ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

TERRORIST Zakir Ahmad Ganie KILLED TERRORISM KASHMIR ENCOUNTER LET TERRORIST
File photo used for representational purpose (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 1:20 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ജമ്മ്യു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ ഭീകരനെ വധിച്ചു. ഷോപ്പിയാനിലെ സെയ്ദാപോര മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുദിവസമായി തുടരുന്ന സംയുക്ത തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഭീകരനെ വധിച്ചതെന്ന് ജമ്മ്യു കശ്മീർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കുൽഗാം ജില്ലക്കാരനായ സാക്കിർ അഹമ്മദ് ഗാനി എന്ന ഭീകരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2023 സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ ഇയാളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇയാൾ ഭീകരസംഘടനയിൽ ചേരുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ കുൽഗാം, ഷോപ്പിയാൻ മേഖലകളിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇയാൾ സജീവമായിരുന്നു.

സെയ്ദാപോര ഗ്രാമത്തിൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് സുരക്ഷാസേന പ്രദേശത്ത് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയോടെ തിരച്ചിൽ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇതിനിടെ പ്രദേശത്തുനിന്ന് വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ സുരക്ഷാസേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിലാണ് ഭീകരനെ വധിച്ചത്. ഏറ്റുമുട്ടൽ അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഭീകരൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് വൻ ആയുധശേഖരവും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും സുരക്ഷാസേന പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് മറ്റ് ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ജമ്മ്യു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പും (എസ്.ഒ.ജി) സൈന്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസും (ആർ.ആർ) സി.ആർ.പി.എഫും സംയുക്തമായാണ് ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയൊളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ജമ്മ്യു കശ്മീർ പൊലീസ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഷോപ്പിയാൻ എസ്.ഒ.ജിയും രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസും സി.ആർ.പി.എഫും ചേർന്നാണ് ലഷ്കർ ഭീകരനെ വധിച്ചതെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിലവിൽ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാസേനയുടെ ശക്തമായ വലയം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈനിക നടപടി പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുകയും പ്രദേശം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ജമ്മ്യു കശ്മീരിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ചതായി രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും വനമേഖലകളിലും സുരക്ഷാസേന വ്യാപകമായ തിരച്ചിലാണ് നടത്തിവരുന്നത്. ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിലെ സെയ്ദാപോര മേഖലയിലെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഭീകരർക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നതാണ്. ഇത് സൈന്യത്തിൻ്റെ പരിശോധനകൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ഡ്രോണുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് സുരക്ഷാസേന അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ പോലുള്ള നിരോധിത ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സൈനിക നടപടിയിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ വേട്ട കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

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TAGGED:

TERRORIST ZAKIR AHMAD GANIE KILLED
TERRORISM
KASHMIR ENCOUNTER
LET TERRORIST
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