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ചില്ലുപാത്രം പോലെ ഉടയുന്ന ശരീരം; മകളെ ചുമലിലേറ്റി അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചത് പിജി വരെ

മകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകായി അച്ഛൻ. പരിമിതികളെ തോൽപ്പിച്ച് 90 ശതമാനം മാർക്കോടെ ശിവാനിയുടെ വിജയം

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Sunkoju Venkatachari and Shivani (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 2:04 PM IST

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നൽഗൊണ്ട(തെലങ്കാന): ചെറുതായൊന്ന് തലോടിയാൽ പോലും ഒടിയുന്ന എല്ലുകൾ, ചില്ലുപാത്രം പോലെ ഉടഞ്ഞുപോകുന്ന ശരീരം. എന്നാൽ, ജന്മനാ വേട്ടയാടിയ ഈ അപൂർവ രോഗത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് കരുത്തായത് അച്ഛൻ്റെ ചുമലുകളായിരുന്നു. മകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകാൻ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവച്ച ഒരു അച്ഛൻ്റെയും, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഉന്നതവിജയം നേടിയ മകളുടെയും അതിജീവന കഥയാണിത്.

തെലങ്കാനയിലെ നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലുള്ള മിരിയാലഗുഡയിലെ ബംഗാരുഗഡ്ഡ കോളനിയിലാണ് സുങ്കോജു വെങ്കിടാചാരിയും മകൾ ശിവാനിയും താമസിക്കുന്നത്. 27-കാരിയായ ശിവാനിക്ക് ജന്മനാ തന്നെ 'ഓർത്തോപീഡിക് ലോക്കോമോട്ടീവ്' എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗമായിരുന്നു. എല്ലുകൾക്ക് തീരെ ബലമില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥ കാരണം അവളുടെ ശാരീരിക വളർച്ച പൂർണമായും മുരടിച്ചു.

കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് ചുംബിച്ചാലോ, എടുത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ചെറിയൊരു ചലനം ഉണ്ടായാലോ പോലും എല്ലുകൾ പൊട്ടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലതവണ എല്ലുകൾ ഒടിയുന്നതും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാൻഡേജ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറി. 15 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ശിവാനിയുടെ കൈകാലുകൾ പൂർണമായും വളഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായി.

തളരാത്ത പോരാട്ടം
ഒരു ബൈക്ക് മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വെങ്കിടാചാരി, തൻ്റെ മകളെ ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാത്ത ആശുപത്രികളില്ല. ഇതിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം ചെലവാക്കിയത്. എന്നാൽ, ശാരീരിക പരിമിതികളുടെ പേരിൽ മകളെ വീടിനുള്ളിൽ തളച്ചിടാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തയാറായില്ല.

പഠിക്കാൻ അവൾക്കുള്ള അതിയായ താത്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ആ പിതാവ്, എട്ടാം വയസ്സിൽ ശിവാനിയെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം അവളെ തൻ്റെ ചുമലിലേറ്റിയാണ് ക്ലാസുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് മികച്ച വിജയത്തിലൂടെയാണ് ശിവാനി മറുപടി നൽകിയത്. 90 ശതമാനം മാർക്കോടെയാണ് അവൾ തൻ്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (എം.കോം) പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ മികച്ചൊരു ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ മിടുക്കി.

സർക്കാരിൻ്റെ കനിവ് തേടി
മകൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമെന്ന് വെങ്കിടാചാരി പറയുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ശിവാനിയുടെ ഇടുപ്പെല്ല് ഒടിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് പലതവണ എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞപ്പോൾ നിരവധി ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഒടുവിലാണ് ഇതൊരു ജനിതക രോഗമാണെന്നും ഇതിന് ചികിത്സയില്ലെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചില്ലുപാവയാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്നും അന്ന് മുതൽ വളരെ കരുതലോടെയാണ് അവളെ നോക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൻ്റെ മകളുടെ ശാരീരിക പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി അവൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലി നൽകാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നാണ് ഈ പിതാവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം.

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SUNKOJU VENKATACHARI AND SHIVANI
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