കഞ്ചാവ് ലഹരിയിൽ ക്രൂരത; പരാതി നൽകാൻ പോയ 65കാരിയെ കൊച്ചുമകൻ കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചുകൊന്നു
കഞ്ചാവിന് അടിമയായ കൊച്ചുമകൻ കിഷോറിൻ്റെ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന തടയാൻ ശ്രമിച്ച സുശീലമ്മയാണ് കൊലപാതകത്തിന് ഇരയാവേണ്ടി വന്നത്.
Published : July 2, 2026 at 12:20 PM IST
ബെംഗളൂരു: കഞ്ചാവ് വിൽപന ചോദ്യം ചെയ്തതിലുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് മുത്തശ്ശിയെ കൊച്ചുമകൻ നടുറോഡിൽ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. കർണാടകയിലെ ശിവമൊഗ്ഗയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച ഇയാളെ കാലിൽ വെടിവച്ചാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.
ശിവമൊഗ്ഗ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിന്നിലുള്ള മഞ്ജുനാഥ കോളനി നിവാസിയായ സുശീലമ്മ (65) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ മൂത്ത മകളായ രത്നമ്മയുടെ മകൻ കിഷോർ (35) ആണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. കഞ്ചാവിന് അടിമയായ കിഷോർ സ്ഥിരമായി ഇത് വിൽപന നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് സുശീലമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് കിഷോർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കഞ്ചാവ് പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സുശീലമ്മ, തൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് കർശനമായി വിലക്കി.
ഇതേത്തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. തുടർന്ന് കിഷോറിനെതിരെ പരാതി നൽകുന്നതിനായി സുശീലമ്മ ഡൊഡ്ഡപ്പേട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ബൈക്കിലെത്തിയ കിഷോർ ഇവരെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് റോഡരികിൽ കിടന്നിരുന്ന വലിയ കല്ലെടുത്ത് സുശീലമ്മയുടെ തലയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവർ സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരിച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥിരം കുറ്റവാളി
കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിനും വിൽപന നടത്തിയതിനും കിഷോറിനെതിരെ നേരത്തെയും നിരവധി കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ കേസുകളിൽ ഇയാൾ ജയിൽ ശിക്ഷയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഇയാൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ ഭാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലും ഡൊഡ്ഡപ്പേട്ട പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മുത്തശ്ശിയെയും ഇയാൾ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സുശീലമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമാണുള്ളത്.
പൊലീസിനു നേരെ ആക്രമണം
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ കിഷോറിനായി പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുംഗ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വാജ്പേയി ലേഔട്ടിൽ പ്രതി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഡൊഡ്ഡപ്പേട്ട പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടാനായി പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതി തയ്യാറായില്ല. ഇതിനിടെ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ച സിവിൽ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (സി.പി.സി) ഗണേഷിനെ കിഷോർ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു.
ഇതോടെ ഡൊഡ്ഡപ്പേട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ സത്യനാരായണൻ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നിട്ടും കീഴടങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച കിഷോറിൻ്റെ ഇടതുകാലിൽ പൊലീസ് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ പ്രതിയെ ഉടൻ തന്നെ മെക്ഗാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിലെ ജയിൽ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗണേഷിനെ നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശിവമൊഗ്ഗ എസ്.പി നിഖിൽ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി.
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