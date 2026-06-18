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വിട്ടുനിൽക്കുന്നവരെ പുറത്താക്കും; വിമതർക്ക് പൂട്ടിടാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ, ഡൽഹിയിൽ നിർണായക യോഗം

പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആറ് വിമത എംപിമാർ ഇന്നലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 9:08 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിർണായക പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന വിമത എംപിമാരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി പുറത്താക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നീക്കം. രാവിലെ 11ന് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ഓഫിസിലാണ് യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ
പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആറ് വിമത എംപിമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ' എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവർ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

തങ്ങളെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ ആറ് പേരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്‌സഭ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ വിമതരോ സ്പീക്കറോ ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉദ്ധവ് വിഭാഗം അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്താൽ ഇവർക്ക് എംപി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പായി മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നീക്കം
അതേസമയം ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമതരുടെ മറ്റൊരു യോഗവും ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും വിമത എംപിമാർ സ്പീക്കറെ നേരിൽ കാണുക എന്നാണ് ഷിൻഡെ വിഭാഗം നൽകുന്ന വിശദീകരണം. പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണ ദിനമായ നാളെ ഈ ആറ് പേരെയും ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചേർക്കാനാണ് പദ്ധതി.

യഥാർഥ ശിവസേന തങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന് ഈ എംപിമാരുടെ വരവ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാകും. വിമത ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഈ ആറ് എംപിമാരുടെയും വീടുകൾക്കും ഓഫിസുകൾക്കും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ ഇവിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർവൈഎസ്പിയുടെ അവകാശവാദം
ഇതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായ ആർവൈഎസ്പിയും അവകാശവാദങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്‌ക്കൊപ്പം നിലവിലുള്ള രണ്ട് എംപിമാർ തങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആർവൈഎസ്പി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ആറ് വിമത എംപിമാരും തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ലയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ആർവൈഎസ്പി നേതാവ് രവി റാണ പറഞ്ഞു.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും എൻസിപിക്കും സമാനമായി മറ്റൊരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയിൽ ലയിക്കാനാണോ വിമത നേതാക്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലും അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും. ഇന്ന് രാവിലെ 11ന് ചേരുന്ന പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഔദ്യോഗികമായ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.

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TAGGED:

EKNATH SHINDE FACTION
MAHARASHTRA POLITICAL CRISIS
UDDHAV THACKERAY NEWS
REBEL MPS DISQUALIFICATION
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