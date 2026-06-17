ശിവസേന യുബിടിയിൽ വീണ്ടും പിളർപ്പ്; എംപിമാർക്ക് വിപ്പ് നൽകി ഉദ്ധവ് താക്കറെ
ലോക്സഭയിലെ പാർട്ടി ചീഫ് വിപ്പായ എംപി അനിൽ ദേശായിയാണ് വിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എല്ലാ എംപിമാരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഹാജരാകണമെന്ന് നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു
Published : June 17, 2026 at 1:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശിവസേന യുബിടി വിഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും പിളർപ്പിന് സാധ്യതയേറുന്നു. ഒൻപത് ലോക്സഭാ എംപിമാരിൽ ആറുപേർ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഡൽഹിയിൽ തമ്പടിച്ചതോടെ വിമത നീക്കം തടയാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം അടിയന്തര വിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കാനാണ് എംപിമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കർശന നിർദേശം.
ലോക്സഭയിലെ പാർട്ടി ചീഫ് വിപ്പായ അനിൽ ദേശായിയാണ് വിപ്പ് നൽകിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11ന് പാർലമെൻ്റ് ഹൗസിലെ 128-എ നമ്പർ ഓഫിസിലാണ് യോഗം. സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും എല്ലാ അംഗങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഹാജരാകണമെന്നും നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എംപിമാരെ നേരിൽ കാണാനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വിമതർക്കെതിരെ അയോഗ്യതാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായാണ് വിപ്പ് നൽകിയതെന്നാണ് സൂചന.
സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി
ഇതിനിടെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് സാവന്ത് കത്ത് നൽകി. വിമത എംപിമാർ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പായി അംഗീകാരം തേടുകയോ മറ്റൊരു പാർട്ടിയുമായി ലയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അത് അംഗീകരിക്കരുതെന്ന് കത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചു. യഥാർഥ ശിവസേനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഏത് വിഭാഗമാണെന്ന വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് നിയമസഭാ കക്ഷിക്കും വിപ്പിനും അധികാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്നും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിയമസഭാ കക്ഷിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അധികാരമില്ലെന്നും ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നൽകിയ കത്തിൽ സാവന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമതർക്ക് നിയമപരമായ മുൻതൂക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ അരവിന്ദ് സാവന്ത്, അനിൽ ദേശായി, സഞ്ജയ് റാവത്ത് എന്നിവർ ഡൽഹിയിൽ തുടരുകയാണ്.
ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ
ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ എന്ന പേരിലാണ് കൂറുമാറ്റ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ ഓപ്പറേഷൻ ബസാർ എന്നാണ് എൻസിപി എസ്പി വിഭാഗം എംഎൽഎ രോഹിത് പവാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒൻപത് എംപിമാരിൽ ആറോ ഏഴോ പേർ ഭരണകക്ഷിയായ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആറ് എംപിമാരുടെ പിന്തുണയാണ് വിമതർക്ക് ആവശ്യം.
അനിൽ ദേശായി, രാജാഭാവു വാജെ, അരവിന്ദ് സാവന്ത് എന്നിവർക്ക് പുറമെ സഞ്ജയ് പാട്ടീൽ, സഞ്ജയ് ദേശ്മുഖ്, ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാൽക്കർ, ഭാവുസാഹേബ് വാക്ചൗരെ, നാഗേഷ് പാട്ടീൽ ആഷ്ടികർ, സഞ്ജയ് ജാദവ് എന്നിവരാണ് പാർട്ടിയുടെ മറ്റ് എംപിമാർ. ഞായറാഴ്ച ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എംപിമാർ വിട്ടുനിൽക്കുകയും ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പിളർപ്പ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്.
പണമൊഴുക്കുന്നുവെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത്
എംപിമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ പണമൊഴുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഓരോ എംപിക്കും 50 കോടി രൂപ വീതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാർട്ടി വിടാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് രാജിവച്ച് പുറത്തുപോകാമെന്നും, 2022ലെ പോലെ വീണ്ടുമൊരു പിളർപ്പിന് ശ്രമിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ വെറുതെവിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റാവത്ത് ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്ന് എംപിമാർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.
നന്ദേഡിൽ ഇറങ്ങിയ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ രണ്ട് എംപിമാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും, ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോലും വകയില്ലാതിരുന്ന ഇവരെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കയറാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയത് താക്കറെ കുടുംബമാണെന്നും റാവത്ത് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഭീരുക്കളായ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഒളിച്ചോട്ടത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെ വരച്ച കടുവയാണ് അവിഭക്ത ശിവസേനയുടെ ചിഹ്നം.
നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം
മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയ ചില യുബിടി എംപിമാരെ അദ്ദേഹം കണ്ടതായും സൂചനയുണ്ട്. യോഗത്തിന് ശേഷം ഷിൻഡെ ജയ്പൂരിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ കൂറുമാറ്റ വിഷയത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ശിവസേനയോ വിമത എംപിമാരോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. തനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രി ഗുലാബ്റാവു പാട്ടീൽ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ, നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ യുബിടി ജനപ്രതിനിധികൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ശംഭുരാജ് ദേശായി അവകാശപ്പെട്ടു.
ജനവിധി അംഗീകരിക്കാത്ത നേതൃത്വം പാർട്ടിയെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ കേശവ് ഉപാധ്യെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ യുബിടിയിലെ പിളർപ്പ് ശ്രമങ്ങളുമായി ബിജെപിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ബവൻകുലെ വ്യക്തമാക്കി. പണം വാങ്ങിയാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ നിലപാട് മാറ്റുന്നതെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനത്തും ഓപ്പറേഷനുകളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ സാവന്ത് പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തെ നഗ്നമായി ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അതേസമയം സഞ്ജയ് ജാദവ്, രാജെ നിംബാൽക്കർ, പാട്ടീൽ ആഷ്ടികർ എന്നിവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളായ പർഭാനി, ഉസ്മാനാബാദ്, ഹിംഗോലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എംപിമാരുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
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