വീണ്ടും ബിജെപി-അകാലിദൾ സഖ്യമോ? പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബാദല്
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനും വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ശിരോമണി അകാലിദൾ.
Published : August 8, 2026 at 5:53 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്എഡി) പ്രസിഡൻ്റ് സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം, മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനും വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ശിരോമണി അകാലിദൾ. വരാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിരോമണി അകാലിദൾ- ബിജെപി സഖ്യം ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാവുമെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇത്.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട്, രാജ്യത്ത് വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി ബാദൽ ഇന്നലെ എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 50 ശതമാനം ഏകീകൃത സീറ്റ് വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാരത സർക്കാർ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച നിർദ്ദേശത്തെ എസ്എഡി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ശിരോമണി അകാലിദൾ ഇന്ന് ചണ്ഡീഗഡിൽ നടന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ, രാജ്യത്ത് വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും" ബാദൽ എക്സിൽ പറഞ്ഞു."സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്, സമത്വം, തുല്യ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വാദിച്ച സിഖ് ഗുരുക്കന്മാർ പകർന്നു തന്ന അറിവിൽ നിന്നാണ് ശിരോമണി അകാലിദൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന്" യോഗത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
സ്ത്രീ സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പർബന്ധക് കമ്മിറ്റി (SGPC) ഇതിനോടകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർലമെൻ്റിന് മുമ്പാകെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ന്യായമായ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം വേണമെന്ന് ശിരോമണി അകാലിദൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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2029ൽ നിയമസഭകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം 816 ആയി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ശ്രമം സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായും എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളുമായും ചർച്ച നടത്തി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ ആദ്യം കേന്ദ്രം ആദ്യമായി മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അകാലിദൾ അതിനെ എതിർക്കുകയും പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം അതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പഞ്ചാബിനോടുള്ള വിവേചനപരമായ ബില്ലാണിതെന്നാണ് അകാലിദൾ അന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്, അതേസമയം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിൽ നേരിയ സീറ്റുകൾ മാത്രമേ വർധിക്കൂ എന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
മൂന്ന് വിവാദപരമായ കാർഷിക നിയമങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ബിജെപിയും ശിരോമണി അകാലിദളും തമ്മിലുള്ള ഏകദേശം രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള സഖ്യം 2020ലാണ് തകർന്നത്. ആ സമയത്ത്, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൽ (എൻഡിഎ) നിന്ന് പിന്മാറാൻ അകാലിദൾ തീരുമാനിച്ചു.
അതിനുശേഷം, 2022ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇരു പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിച്ചു. 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ബിജെപിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സീറ്റും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അകാലിദളിന് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമേ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെൻ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബാദൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഇരു പാർട്ടികളും പഴയ സഖ്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു.
കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന നേതാക്കളും സഖ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു, അന്തിമ തീരുമാനം ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റേതാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സീറ്റ് വിഭജനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളേക്കാൾ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അടിയന്തര മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്നാണ് അകാലി നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം.
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