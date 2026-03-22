അസംസ്‌കൃത എണ്ണയും എൽപിജിയുമായി ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ; ക്ഷാമം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറക്കുമതി തുടരുന്നു

അക്വാ ടൈറ്റൻ, പിക്‌സിസ് പയനിയർ എന്നീ കപ്പലുകളാണ് ഹോർമുസ് കടന്നത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് 96,000 മെട്രിക് ടൺ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 16,000 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.

Cargo ship 'Pyxis Pioneer', which left from Nederland, Texas, USA, arrived at the Mangaluru port (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 3:58 PM IST

മംഗളൂരു (കർണാടക): അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, അസംസ്‌കൃത എണ്ണയും എൽപിജിയുമായി കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തി. റഷ്യയിൽ നിന്ന് 96,000 മെട്രിക് ടൺ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 16,000 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അക്വാ ടൈറ്റൻ, പിക്‌സിസ് പയനിയർ എന്നീ കപ്പലുകളാണ് ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ മംഗളൂരു തുറമുഖത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

റഷ്യയിലെ പ്രിമോർസ്‌കിൽ നിന്ന് യുറൽ ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി എത്തിയ 'അക്വാ ടൈറ്റൻ' കപ്പൽ ശനിയാഴ്‌ച (മാർച്ച് 21) രാത്രി വൈകി മംഗളൂരുവിൽ എത്തി. തുടർന്ന് ഇതിലെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ എംആർപിഎൽ റിഫൈനറിയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്‌തു. കപ്പലിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുന്ന പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്ന് 96,000 മെട്രിക് ടൺ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കപ്പൽ ശനിയാഴ്‌ച (മാർച്ച് 21) രാത്രി സുരക്ഷിതമായി തുറമുഖത്ത് എത്തിയതായി ന്യൂ മംഗളൂരു തുറമുഖ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 16,000 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജി വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 'പിക്‌സിസ് പയനിയർ' എന്ന കപ്പൽ ഇന്ന് (മാർച്ച് 22) രാവിലെ ന്യൂ മംഗളൂരു തുറമുഖത്ത് എത്തിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സസിലെ നെദർലാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 'പിക്‌സിസ് പയനിയർ' എന്ന ചരക്ക് കപ്പൽ ഇന്ത്യയിലെ എൽപിജി വിതരണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

മംഗളൂരുവിലെ ഏജീസ് ഗ്യാസ് സംഭരണ ​​യൂണിറ്റിലേക്ക് ആകെ 16,000 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എൽപിജി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതായും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും ന്യൂ മംഗളൂരു തുറമുഖ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രധാന റൂട്ടുകളിലൂടെയുള്ള അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെയും വാതകത്തിൻ്റെയും ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണ തടസത്തിനിടയിലാണ് കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.

അതേസമയം തന്ത്രപരമായ ഊർജ്ജ നയതന്ത്രത്തിലൂടെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തുടർച്ചയായ ശത്രുത കൂടുതൽ വിതരണ സമ്മർദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. തടസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അനിന്ദ്യ ബാനർജി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ രൂക്ഷമാണ് ഊർജ്ജ ക്ഷാമമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ 10 മുതൽ 12 ശതമാനം വരെ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി; 20 ശതമാനം വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

