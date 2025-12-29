ETV Bharat / bharat

എഐഎസ്‌പിഎൽബിയുടെ വാർഷിക കൺവെൻഷനിൽ ഹിന്ദുകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ യോഗം ശക്തമായി അപലപിച്ചുവെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാന യാസൂബ് അബ്ബാസ്.

President of the All India Shia Personal Law Board, Maulana Syed Saim Mehdi Naqvi, along with other members, attends the Board’s convention at Bara Imambara, in Lucknow (IANS)
ലഖ്‌നൗ: ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ ഷിയ പേഴ്‌സണൽ ലോ ബോർഡ്. ഇസ്ലാം ബാര ഇമാംബരയിൽ നടന്ന എഐഎസ്‌പിഎൽബിയുടെ വാർഷിക കൺവെൻഷൻ യോഗത്തിലാണ് ഹിന്ദുകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ചത്.

"ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ യോഗം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. നിരപരാധികളായ ആരെയും കൊല്ലുന്നത് ഇസ്ലാം കർശനമായി വിലക്കുന്നുവെന്നും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത്തരം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു", എഐഎസ്‌പിഎൽബി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാന യാസൂബ് അബ്ബാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ മൈമെൻസിങ് ജില്ലയിലെ ബലുകയിൽ ദൈവനിന്ദ ആരോപിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിൽപെട്ട ദിപു ചന്ദ്ര ദാസ് എന്നയാളെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന് മൃതദേഹം കത്തിച്ചത്. ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 12 പേരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബർ 24 ന് രാജാജി ടൗണിൽ വച്ചും അമൃത് മൊണ്ടാൽ എന്നയാളെയും ആൾക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കൊലപാതകം, കൊള്ളയടിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ മൊണ്ടാൽ പ്രതിയാണെന്നും സംഭവം ഒരു വർഗീയ ആക്രമണമല്ലെന്നുമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന എല്ലാ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും ഭീകരത ചെയ്യുന്നവരോ തീവ്രവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരോ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായം നൽകുന്നവരോ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നും കൺവെൻഷനില്‍ പ്രസ്‌താവിച്ചതായി അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തീവ്രവാദത്തിനെതിര ശക്തമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കണമെന്ന് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ തീവ്രവാദികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദഹം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ 23 ആവശ്യങ്ങളുള്ള പ്രമേയം ഏകകണ്‌ഠമായി പാസാക്കിയെന്ന് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു. വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം സർക്കാർ പിൻവലിക്കുക, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്‌റ്ററും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കുക, ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു വഖഫ് സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുക, കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഷിയകൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുക, പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൾക്കും നാല് ഇമാമുമാർക്കും വേണ്ടി മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബാക്കിയിൽ ഷിയകൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ അനുവാദം നല്‍കാൻ സൗദി അറേബ്യൻ സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുക, പാർലമെൻ്റിലും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളിലും ഷിയ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നിയമം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ഷിയ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻകാലങ്ങളിലെ ചില മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികളുടെ തെറ്റായ നയങ്ങളും വർത്തമാനകാലത്തെ ചില തീവ്രവാദ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും മുസ്ലീങ്ങളുടെയും പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു. ഇത് മുതലെടുത്ത് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങൾ മതത്തിനും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും എതിരെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റിധാരണകൾക്ക് ഇരയായ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ആളുകളെയും പാർട്ടികളെയും എഐഎസ്‌പിഎൽബി ബന്ധപ്പെടുകയും യഥാർഥ്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു.

