ജീവിതം മാറ്റിയത് ആ കാഴ്ച; അധ്യാപനം ഉപേക്ഷിച്ച് തെരുവ് നായകളോടൊപ്പം, മാസം ചെലവ് ലക്ഷങ്ങള്
പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു യാത്ര പോകുന്ന വഴിയാണ് ആ ഹൃദയം നുറങ്ങുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത്. അന്നാണ് തെരുവ് നായകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
Published : January 15, 2026 at 7:19 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: ചില ആളുകൾക്ക് മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടുമുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, പരിക്കേറ്റ നായ്ക്കളെ പരിപാലിക്കാനും മറ്റും അധ്യാപന ജോലി വരെ വേണ്ടെന്ന് വച്ച ഒരാൾ. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ പൂനം ശർമ്മ.
പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു യാത്ര പോകുന്ന വഴിയാണ് ആ ഹൃദയം നുറങ്ങുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത്. വണ്ടി ഇടിച്ചോ ആളുകളുടെ മർദനമേറ്റോ കിടന്നിരുന്ന ഗർഭിണിയായ ഒരു അമ്മ നായ. തൻ്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പൂനം ശർമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. അന്നാണ് തെരുവ് നായകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് നായകളെ നോക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും.
ഷെൽറ്ററിൽ എത്തുന്ന നായക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷനും മറ്റും നൽകും. ആവശ്യമായ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും നൽകി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ അവയെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് വിടും. ചില നായക്കൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസമാക്കാറുണ്ട്. ഷെൽട്ടർ നടത്തുന്നതിന് പ്രതിമാസം 1.5 മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവാകും. അതിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചില പ്രദേശവാസികൾ ഭക്ഷണവും അവശ്യവസ്തുക്കളും നൽകാറുണ്ടെന്നും പൂനം ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും. ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട് പരിക്കേറ്റതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയെന്ന് പൂനം ശർമ്മ പറയുന്നു. ഇത്തരം ഒരു ആശയം ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എതിർത്തു. എന്നാൽ അവ വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
''അന്നത്തെ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഉടൻ തന്നെ അവയ്ക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ നൽകി. ഇതുപോലെ എത്ര മൃഗങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് പലർക്കും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അന്ന് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പരിക്കേറ്റ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പരിപാലിക്കാനും അവയ്ക്ക് ശരിയായ വൈദ്യസഹായം നൽകും എന്നത്'' - പൂനം ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം
അഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. കൂടെ സപ്പോട്ടായി സഹോദരിമാരും പൂനം ശർമ്മയ്ക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്രയിലെ മസന ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് ഗീത്ഷൻ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് 100ൽ മേലെ നായക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കുരുക്ഷേത്ര, അംബാല, കൈതാൽ, കർണാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ നായയെക്കുറിച്ചോ മറ്റോ വിവരം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ അവിടെയെത്തി വേണ്ട ചികിത്സ നൽകാനും പൂനം ശർമ്മയ്ക്ക മടിയില്ല.
ഇനി ഗുരുതരമായ പരിക്കോ മുറിവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൃഗ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും മറ്റും വീട്ടുക്കാർ ആദ്യം എതിർത്തു. എല്ലാവരും സ്വന്തം കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് ആരാണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു പൂനം ശർമ്മ നൽകിയ മറുപടി. പൂർണ ഹൃദയോത്തെടയാണ് ഇന്നും അവയെ സ്നേഹിക്കുന്നും പരിപാലിക്കുന്നതും.
