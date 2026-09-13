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വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ്-പെസെഷ്‌കിയാന്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

WEST ASIAS DEEPENING CRISIS MASOUD PEZESHKIAN IRAN UNITED ARAB EMIRATES
Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan met Iranian President Masoud Pezeshkian on the sidelines of BRICS 2026 Summit held in New Delhi (ETV Bharat via Abu Dhabi Media Office)
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By Aroonim Bhuyan

Published : September 13, 2026 at 8:45 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്‌ട്രീയ സുരക്ഷാ ബന്ധങ്ങള്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദം നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇറാനെയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഭൗമശാസ്‌ത്രം അതീവ ദുഷ്‌കരമായി മാറുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെയിലും ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയ്ക്കിടെ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാനും അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സയീദ് അല്‍ നഹ്യാനും തമ്മില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ച അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറുന്നു.

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പൊതുതാത്പര്യമുള്ള നിരവധി ആഗോള-പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങള്‍ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തതായി അബുദാബി സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമ ഓഫീസ് പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കാന്‍ പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഇരുനേതാക്കളും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. പ്രാദേശിക സുസ്ഥിരത ശക്തമാക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും ചര്‍ച്ചയായി.

ഇറാനും യുഎഇയും ഗള്‍ഫ് സുരക്ഷയ്ക്കും കടല്‍ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വാണിജ്യത്തിനും ഊര്‍ജ്ജത്തിനും ശക്തമായ താത്പര്യങ്ങള്‍ പങ്കിടുമ്പോള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ വഷളായ പരസ്‌പര ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകാതെ കാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനാകും. ഇവര്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയ സമയവും അതിപ്രധാനം തന്നെയാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഇറാന്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നുവെന്ന് യുഎഇ ഓഗസ്റ്റ് 31ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം യുഎഇയുടെ ജല മേഖലയില്‍ ഇറാന്‍ ഡ്രോണ്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെയും അവര്‍ അപലപിച്ചു. ഇത്തരം നടപടികള്‍ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും മേലുള്ള കടന്ന് കയറ്റമാണെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇറാന്‍ ഉടന്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും യുഎഇ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

WEST ASIAS DEEPENING CRISIS MASOUD PEZESHKIAN IRAN UNITED ARAB EMIRATES
Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan met Iranian President Masoud Pezeshkian on the sidelines of BRICS 2026 Summit held in New Delhi (ETV Bharat via Abu Dhabi Media Office)

സംഘര്‍ഷം വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും യുഎഇ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇറാന്‍റെ ആക്രമണങ്ങള്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ കൊണ്ട് ആര്‍ജ്ജിച്ച ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തിയെന്നും വിശ്വാസ്യത പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ വര്‍ഷങ്ങളോ പതിറ്റാണ്ടുകളോ വേണ്ടി വരുമെന്നും യുഎഇയുടെ നയതന്ത്ര ഉപദേശകന്‍ അന്‍വര്‍ ഗാര്‍ഗാഷ് സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഭൗമശാസ്‌ത്രപരമായ സ്ഥാനം ടെഹ്‌റാനുമായുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കാനാകാത്തത് ആക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആകെത്തകര്‍ന്ന ബന്ധത്തിനിടയിലും സ്ഥിരമായി ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കാനാകില്ലെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. യോഗം ന്യൂഡല്‍ഹിയിലാണ് നടന്നതെന്നതും ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥ്യമരുളിയത്. ഇറാനും യുഎഇയും ബ്രിക്‌സ് അംഗങ്ങളാണ്. പോരാട്ടം കനത്തതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തന്ത്രപരമായ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാറ്റമുണ്ടായി. സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ സമവായത്തിലെത്താന്‍ ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ കടുത്ത ചര്‍ച്ചകള്‍ വേണ്ടിവന്നു എന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ പ്രതിസന്ധി തന്നെ ആയിരുന്നു സമവായത്തിന് പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും, സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ കരാർ, മത്സര താൽപ്പര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേദി എന്ന നിലയിൽ ബ്രിക്‌സിന്‍റെ മൂല്യം പ്രകടമാക്കി.

അതിനാൽ, ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ്-പെസെഷ്‌കിയാൻ കൂടിക്കാഴ്‌ച ഒരു വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമാണ്: ഉഭയകക്ഷി വിശ്വാസം വഷളായ സമയത്ത് ഒരു പ്രധാന ഗൾഫ്-ഇറാൻ ഇടപെടല്‍ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിഷ്‌പക്ഷ ബഹുമുഖ ക്രമീകരണം ന്യൂഡൽഹി നൽകി.

എന്നിരുന്നാലും, യുഎഇ-ഇറാൻ സൗഹൃദത്തിന്‍റെ തെളിവായി ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാകില്ല.

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാലയിലെ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലെ സെന്റർ ഓഫ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ മുദ്ദസിർ ക്വാമറിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഷെയ്ഖ് ഖാലിദും പെസെഷ്‌കിയാനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇറാൻ-യുഎഇ ബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാകില്ല.

"എന്നാൽ ഇത് തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവികാസമാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവികാസമാണ്, കാരണം ഫെബ്രുവരിയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം യുഎഇ സർക്കാരിന്‍റെ ഇത്രയും ഉയർന്ന പ്രതിനിധിയായ അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും ഇറാൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്‍റും മുഖാമുഖം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," ക്വാമർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫിലെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പരിഹരിക്കുന്നതിലോ കുറഞ്ഞത് ആരംഭിക്കുന്നതിലോ ബ്രിക്‌സിന് പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വസ്‌തുത ഇത് അടിവരയിടുന്നു."

അതേസമയം, അത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നോ അടുത്തതായി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ ഊഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിവരും, നമുക്ക് കാണേണ്ടിവരും, പക്ഷേ അത് തീർച്ചയായും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവികാസമാണ്," ക്വാമർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുഎഇയുടെ പൊതു നിലപാട് പരമാധികാരം, പ്രദേശിക സുരക്ഷ, നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അതേസമയം, സംഭാഷണവും പ്രാദേശിക സഹകരണവും ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്ന് അബുദാബി നിലനിർത്തി.

ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ്-പെസെഷ്‌കിയാൻ കൂടിക്കാഴ്‌ച: പശ്ചിമേഷ്യയുടെ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഒരു നയതന്ത്ര തുടക്കം

തീർച്ചയായും, യുഎഇയുടെ നിലവിലെ സമീപനത്തിൽ ഇറാനുമായുള്ള പ്രായോഗിക ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും തന്ത്രപരമായ വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസമാണ്.

ഇറാന്‍റെ പ്രാദേശിക നയങ്ങൾ, സുരക്ഷാ നിലപാട്, സമുദ്ര പെരുമാറ്റം, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ ഇരുപക്ഷത്തിനും ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാം.

അതിനാൽ, ന്യൂഡൽഹി യോഗത്തെ അനുരഞ്ജന നയതന്ത്രത്തേക്കാൾ ആത്മവിശ്വാസ-മാനേജ്മെന്‍റ് നയതന്ത്രമായി കാണാൻ കഴിയും.

WEST ASIAS DEEPENING CRISIS MASOUD PEZESHKIAN IRAN UNITED ARAB EMIRATES
Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan met Iranian President Masoud Pezeshkian on the sidelines of BRICS 2026 Summit held in New Delhi (ETV Bharat via Abu Dhabi Media Office)

യുഎഇയും ഇറാനും പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനാൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഭൂമിശാസ്ത്രം, വാണിജ്യം, സമുദ്ര പാതകൾ, ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്ര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമ്പോഴും ടെഹ്‌റാനുമായി ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ ആ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം അബുദാബിയെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സംഘർഷം ആ അനിവാര്യതയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

യുഎഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗൾഫിന്‍റെയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്‍റെയും സുരക്ഷ അതിന്‍റെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവാത്തതാണ്. ഹോർമുസിന് ചുറ്റുമുള്ള തടസ്സങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് രാജ്യം ഇപ്പോൾ വിശാലമായ ഒരു തന്ത്രം പിന്തുടരുകയാണ്, ബദൽ തുറമുഖങ്ങളുടെയും ഗതാഗത ഇടനാഴികളുടെയും കൂടുതൽ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെ. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിയായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും യുഎഇ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൽഫലമായി, ഇറാനുമായുള്ള സംഭാഷണം തന്ത്രപരമായ ഒത്തുചേരലിന്‍റെ അടയാളമല്ല. ഇത് റിസ്‌ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഉപകരണവുമാകാം.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം സമുദ്ര സുരക്ഷയിലേക്കും ആഗോള വ്യാപാരത്തിലേക്കും എത്ര വേഗത്തിൽ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ വ്യാപിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചതിനാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.

പെസെഷ്‌കിയനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെയും തടസ്സമില്ലാത്ത വാണിജ്യത്തിന്‍റെയും നാവികരുടെ സുരക്ഷയുടെയും പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്‌ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു.

വ്യാപാരം, തുറമുഖങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഊർജ്ജ കയറ്റുമതി എന്നിവയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായ യുഎഇയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുദ്ര സ്ഥിരത അടിസ്ഥാനപരമാണ്.

ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗൾഫും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും ഒരുപോലെ തന്ത്രപ്രധാനമാണ്.

അബുദാബിക്കും ടെഹ്‌റാനും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ വീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പൊതുവായ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രധാന മേഖലയായി മാറുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു വലിയ പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലുള്ള ചെറുതും എന്നാൽ അനന്തരഫലവുമായ നയതന്ത്ര ഉദ്ഘാടനമായി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ്-പെസെഷ്‌കിയൻ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെ കാണണം.

യുഎഇ അതിന്‍റെ സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നോ ഇറാനും യുഎഇയും അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറികടന്നുവെന്നോ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, വിശ്വാസത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ തകർച്ചയുണ്ടായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഇരുപക്ഷവും തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും ബഹുമുഖങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ന്യൂഡൽഹിയുടെ ശ്രമത്തെയും യോഗം സാധൂകരിക്കുന്നു.

ബ്ലോക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പകരം സംഭാഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ വേദികൾ.

വിശാലമായ പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക പെട്ടെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെയാകില്ല; മറിച്ച്, സംഘർഷത്തിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും പര്യാപ്‌തമായ ഒരു സ്ഥിരമായ ആശയവിനിമയ മാർഗ്ഗം ടെഹ്‌റാനും അബുദാബിയും തമ്മിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിലൂടെയാകും.

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WEST ASIAS DEEPENING CRISIS
MASOUD PEZESHKIAN
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UNITED ARAB EMIRATES
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