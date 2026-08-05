പുറത്തായി രണ്ട് വർഷം; ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഇന്ന് ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫോറിൻ കറസ്പോണ്ടൻ്റസ് ക്ലബ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യ (എഫ്സിസി) ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
By ANI
Published : August 5, 2026 at 7:54 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച മുൻ ബംഗ്ലദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഭരണത്തിൽനിന്ന് പുറത്തായതിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികമായ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വെർച്വൽ പരിപാടിയിലാണ് അവർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫോറിൻ കറസ്പോണ്ടൻ്റസ് ക്ലബ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യ (എഫ്സിസി) ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ സർ മാർക്ക് ടള്ളി ഓഡിറ്റോറിയമാണ് വേദി. തൻ്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികൾ, ബംഗ്ലദേശിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ്, രാജ്യത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഹസീന സംസാരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2024 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കൊടുവിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പതിനാറ് വർഷം നീണ്ട ഭരണത്തിന് വിരാമമായത്.
ഇതിനുശേഷം വിവിധ പ്രസ്താവനകളും സന്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവർ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൊതുപരിപാടി ഇതായിരിക്കും. സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിലായിരുന്നു ഹസീന രാജ്യം വിട്ടത്. തുടർന്ന് സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാർ ബംഗ്ലദേശിൽ അധികാരമേൽക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കൊപ്പം ബംഗ്ലദേശിലെ നിരവധി പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും നയതന്ത്രജ്ഞരും ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളാകും. ഹസീനയുടെ മകനും മുൻ ഐസിടി ഉപദേശകനുമായ സജീബ് വാസിദ് ജോയ്, മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മോഹിബുൽ ഹസൻ ചൗധരി നൗഫൽ, ബംഗ്ലദേശ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹമ്മദ് അലി സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് പുറമേ മുൻ ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് താരവും മുൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗവുമായ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ, മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ അമിനുൽ ഹഖ് പലാഷ്, കൗണ്ടർ ടെററിസം അനലിസ്റ്റ് അബു ഉബൈദ അരിൻ, ബംഗ്ലദേശ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് യുഎസ്എ ഡയറക്ടർ ഷാ മുഹമ്മദ് ബക്തിയാർ എന്നിവരും പാനലിൻ്റെ ഭാഗമാകും.
പ്രസംഗം സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുതെന്ന് ബംഗ്ലദേശ് സർക്കാർ
ഹസീനയുടെ പ്രസംഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ബംഗ്ലദേശ് വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ, പത്രങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ വാർത്താ പോർട്ടലുകൾ, സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും കർശന നിർദേശം നൽകി. ഹസീനയുടെ പ്രസ്താവനകളോ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഉത്തരവ്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഐക്യവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐസിടി) മുൻപ് തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പ്രസ്താവനകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിനും ഐസിടി ഡിവിഷനും ബംഗ്ലദേശ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനും (ബിടിആർസി) നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ സൈബർ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയും നിലവിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹസീനയുടെ പ്രസ്താവനകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഹസീനയുടെ പ്രസ്താവനകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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