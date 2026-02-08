'ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ സർക്കാർ 'അധികാര പ്രതിസന്ധി' നേരിടേണ്ടിവരും... ഇപ്പോള് നടക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമല്ല'; ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഭാവി ബംഗ്ലാദേശ് നേതാക്കൾക്കളോട് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുമായി ഇടിവി പ്രതിനിധി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം.
Published : February 8, 2026 at 7:20 AM IST
ബംഗ്ലാദേശിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പുറത്താക്കലിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വോട്ടെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി 12-ന് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബിഎൻപി), ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി (ജെഐബി) എന്നിവയാണ് പ്രധാന പാർട്ടികൾ. ഹസീനയുടെ പാർട്ടി ബംഗ്ലാദേശ് അവാമി ലീഗിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബംഗ്ലാദേശിൽ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ രാജിവച്ച് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് പാലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് അവാമി ലീഗിനെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഷെയ്ഖ് ഹസീന: ഈ നടപടി തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഇത് മൂലം പ്രയോജനം നേടുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ നടപടിയെ അനുകൂലിക്കുന്നത്. യൂനുസ് ഭരണകൂടത്തിന് ബംഗ്ലാദേശിൽ പിടിമുറുക്കാനായി സാധാരണ ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.
ഒരു ബംഗ്ലാദേശിയും ഇതുവരെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ഭരണകൂടം, ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഒൻപത് തവണ ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർട്ടിയെ നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വോട്ട് നിഷേധിക്കുന്നു.
യഥാർത്ഥ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പീഡനങ്ങൾ കാരണം പാർട്ടികൾ പിൻവാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായി. ബിഎൻപി അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെടാത്തവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ചരിത്രപരമായി, ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ വോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. അതിനാൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഏത് സർക്കാരും ഉടനടി അധികാര പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കും. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും, നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനും, സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനും, നിയമസാധുതയോടെ ഭരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കില്ല.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഈ പ്രതിസന്ധി മനസിലാക്കുന്നതിൽ യുഎൻ പരാജയപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണം. പ്രധാന പാർട്ടികളെ നിരോധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്.
ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, ബഹുസ്വരത എന്നിവ തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ബംഗ്ലാദേശിനായി എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവൻ നൽകി. ആ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും, രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, സാധാരണക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധേയമായ വേഗതയിൽ വളർന്ന ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു.
കൂടാതെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് സമാധാനപരമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം സമർപ്പിച്ചു. ഇവ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേട്ടങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഓരോ സാധാരണ ബംഗ്ലാദേശിയുടേയും വിജയമാണ്.
നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി യുവാക്കളെപ്പോലെ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുവാക്കളും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിരാശരാണ്. അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്ന നീതിയുക്തവുമായ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നു.
തൊഴിലില്ലായ്മ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിയോജിപ്പുകൾ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു, ഒരു ചെറിയ വരേണ്യവർഗം ജനാധിപത്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം ഒരു ദൈനംദിന യാഥാർഥ്യമായി മാറി. 1971ൽ എൻ്റെ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയും പോരാടിയ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ട്രൈബ്യൂണൽ കോടതി താങ്കളെ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ വിധിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
ഈ വിധി നീതിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ്. ഞാൻ അത് പൂർണമായും നിരസിക്കുന്നു. സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ചില വസ്തുതകൾ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ്. ഒരിക്കലും ആധികാരികമാക്കാത്തതും മനഃപൂർവ്വം തെറ്റായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്തതുമായ റെക്കോർഡുകള് എന്നിവയൊക്കെയാണ് തെളിവുകളായി കാണുന്നത്.
നടപടിക്രമങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായ വേഗതയിലും തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് നടത്തിയത്. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി കോടതിയിൽ എത്തി. എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയമപരമായ പ്രാതിനിധ്യം നിഷേധിച്ചു.
അവാമി ലീഗിനോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരെ പുറത്താക്കി. പകരം സർക്കാർ നിയമിച്ച കുറഞ്ഞ നിയമ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തികളെ നിയമിച്ചു. നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എനിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിരപരാധിത്വം തെളിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചു.
ജനാധിപത്യപരമായ ഉത്തരവില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സർക്കാരിനു കീഴിലാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവാമി ലീഗ് അംഗങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്തു. ആൾക്കൂട്ടക്കൊലകൾ, തീവയ്പ്പുകൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത അറസ്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ...
വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. സൈന്യത്തിനോ നിയമപാലകർക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവിട്ടിട്ടില്ല. അക്രമത്തിലും സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നാശത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തലവനും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും രക്തച്ചൊരിച്ചിലോ ജീവഹാനിയോ കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിച്ചു.
ക്രമസമാധാന നില തകർച്ചയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതവും അസത്യവുമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ മരണകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം സ്ഥാപിക്കുകയും സംഭവങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ യുഎന്നിനെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഭയാനകമായ ജീവഹാനിക്ക് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. നിരാശാജനകമായി, അധികാരമേറ്റയുടൻ യൂനുസ് ഈ അന്വേഷണം പൊളിച്ചുമാറ്റി.
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ കുറഞ്ഞത് 11 ന്യൂനപക്ഷ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ് ഇപ്പോൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?
ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു മതേതര റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് സ്ഥാപിതമായത്. എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇന്ന് ആ സഹവർത്തിത്വം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. യൂനുസ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, തദ്ദേശീയ സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 2,000-ത്തിലധികം ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് അവയുടെ തീവ്രത വർധിച്ചു. ദൈവനിന്ദ ആരോപിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ സഹപ്രവർത്തകർ പരസ്യമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടപ്പോൾ ലോകം ഞെട്ടി. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി.
മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മൗനം പാലിക്കാൻ കർശനമായ ഉത്തരവുകൾ നൽകിയിട്ടും, സത്യം പങ്കുവെക്കുന്നത് തുടരുന്നു. എന്നിട്ടും കുറ്റവാളികൾക്ക് യാതൊരു പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നില്ല. ഈ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് പൂർണ ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് യൂനുസ് ഭരണകൂടത്താൽ ധൈര്യമായി ജീവിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ പൗരന്മാരെയും തുല്യമായി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കടമ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സർക്കാരിനെയാണ്. ഒരു സർക്കാർ തീവ്രവാദികളെ കാബിനറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പൂർണമായ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന എന്നിവയെല്ലാം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നാണോ അതോ രാജ്യത്ത് അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നോണോ..? പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഇടക്കാല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടുപ്പത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?
എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വം. ഭൂമിശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, പരസ്പര വിശ്വാസം, വ്യാപാരം, കണക്റ്റിവിറ്റി, പ്രാദേശിക സ്ഥിരത എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുത്തു. സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൈനയുമായും പാകിസ്ഥാനുമായും ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബംഗ്ലാദേശിന് എല്ലാ അയൽക്കാരുമായും സുസ്ഥിരമായ ബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിലവിലെ ഭരണകൂടം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിടുക്കം കൂട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്, ഇടപെടലുകളല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യപരമായ ഉത്തരവുകളില്ലാതെ നമ്മുടെ വിദേശനയം പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള നിരാശാജനകമായ സാഹചര്യത്തെയാണ്.
1971-ലെ വംശഹത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും യൂനുസ് പാകിസ്ഥാനെ സമീപിക്കുന്നു. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് തന്ത്രപരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയല്ല. അന്താരാഷ്ട്ര സാധൂകരണം തേടുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അശ്രദ്ധയാണിത്.
2024 ജൂലൈയിൽ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇങ്ക്വിലാബ് മഞ്ചയുടെ മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന മോട്ടാലിബ് സിക്ദാർ, ഷരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദി തുടങ്ങിയ നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ വെടിയേറ്റുള്ള മരണം ബംഗ്ലാദേശിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ പിതാവിനെ സ്ഥാപക നായകനായി അറിയുന്ന, എന്നാൽ താങ്കളെ പ്രധാനമായും ഒരു ഭരണാധികാരിയായി അറിയുന്ന, നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത യുവ ബംഗ്ലാദേശികളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകം ദാരുണവും അപലപനീയവുമായിരുന്നു. ഈ ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ വിഴുങ്ങിയ നിയമലംഘനത്തിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമണത്തിൻ്റെയും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. ഈ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച ബിഎൻപി, ജമാഅത്ത്, എൻസിപി സ്ഥാനാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയമായ അന്വേഷണത്തിന് പകരം, അധികാരികൾ അവാമി ലീഗിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും പത്ര ഓഫീസുകൾ കത്തിക്കാനും നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനും അനുവദിച്ചു. ഇത് നീതിയല്ല സംഘടിത കുറ്റകൃത്യമാണ്.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം, അവാമി ലീഗ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും സ്ഥിരമായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉത്തരവുകളാൽ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് തവണ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിലക്കിയിട്ടില്ല. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തടഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങളോട് വിയോജിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭരണഘടന കീറിയിട്ടില്ല.
ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, ബഹുസ്വരത എന്നിവ തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ബംഗ്ലാദേശിനായി എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവൻ നൽകി. ആ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും, രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, സാധാരണക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധേയമായ വേഗതയിൽ വളർന്ന ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനും, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും, എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് സമാധാനപരമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഇവ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേട്ടങ്ങളല്ല. സാധാരണ ബംഗ്ലാദേശി ജനതയുടേതാണ്.
നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി യുവാക്കളെപ്പോലെ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുവാക്കളും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിരാശരാണ്. അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്ന നീതിയുക്തമായ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉട്ടോപ്യയല്ലെന്ന് അവർക്ക് പോലും സ്വയം കാണാൻ കഴിയും.
തൊഴിലില്ലായ്മ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിയോജിപ്പുകൾ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിശ്വസ്തത തടവ് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റകൃത്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ വരേണ്യവർഗം ജനാധിപത്യ പങ്കാളിത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം ഒരു ദൈനംദിന യാഥാർഥ്യമാണ്. 1971 ൽ എൻ്റെ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയും പോരാടിയ മൂല്യങ്ങളല്ല ഇവ.
തീരദേശ മേഖലകളിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻ്റ് മാർട്ടിൻസ് ദ്വീപിനെ പലപ്പോഴും ഒരു പാരിസ്ഥിതിക രത്നം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത്, ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ സമുദ്ര മേഖല എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു?
സെൻ്റ് മാർട്ടിൻസ് ദ്വീപ് തീർച്ചയായും ഒരു പാരിസ്ഥിതിക നിധിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു പവിഴപ്പുറ്റ് ദ്വീപും സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവുമാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ്.
ഞങ്ങളുടെ സമുദ്രമേഖലയെ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തതയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ പരമാധികാരം വിലപേശാനാവാത്തതാണ്. ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ ആസ്തികളും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ താത്പ്പര്യങ്ങളും നിറവേറ്റണം.
മറ്റേതൊരു നേതാവിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാലം നിങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഭരിച്ചു. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, വിശ്വസനീയമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് മതിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടം സൃഷ്ടിക്കാത്തതിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭാവിയിലെ ബംഗ്ലാദേശി നേതാക്കൾക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണ് നൽകാനുള്ളത്?
ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനങ്ങൾ ഒമ്പത് തവണ അവാമി ലീഗിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വിജയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാനും അവരുടെ അനുയായികളുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചാൽ, അത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ വിലക്കിയിട്ടില്ല.
ഞങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത്, ഞങ്ങൾ വിമർശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സത്യസന്ധമായ സംഭാഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഭയമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു. വിയോജിപ്പുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു... വിചാരണ ചെയ്തില്ല.
ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മാധ്യമ ഓഫീസുകൾ കത്തിച്ചു, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ മുഴുവൻ നിരോധിച്ചു. 152,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിച്ചമച്ച കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പോരായ്മകളില്ലാത്ത ഒരു സർക്കാരുമില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന് നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധ, വിനയം, കേൾക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളെ പൂർണമായും നിരസിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ടാകില്ല. തീവ്രവാദത്തെ മിതവാദത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയിലൂടെയും ഇത് നിയന്ത്രിക്കണം.
ബംഗ്ലാദേശിനെ നയിക്കുന്ന ഏതൊരാളും നിയമസാധുത ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് മറക്കരുത്. ഒരു നേതാവ് തൻ്റെ അധികാരം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം, അവർ പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
