"കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അച്ചടക്കം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു"; ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിൻ്റെ പോസ്റ്റിനെ പിന്തുണച്ച് ശശി തരൂർ

ബിജെപി, ആർഎസ്‌എസ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്ന ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ശശി തരൂർ ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

From left, Congress leaders M Veerappa Moily, Shashi Tharoor, Salman Khurshid, Abhishek Singhvi, Digvijaya Singh, and Himachal Pradesh Chief Minister and party leader Sukhvinder Singh Sukhu during the Congress Working Committee (CWC) meeting, in New Delhi, Saturday, Dec. 27, 2025 (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: പാർട്ടിയിൽ പരിഷ്‌കരണം വേണമെന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് ശശി തരൂർ എംപി. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടണമെന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അച്ചടക്കം വേണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടന്ന 140-ാമത് സ്ഥാപക ദിന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തരൂർ. ബിജെപി, ആർഎസ്‌എസ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്ന ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ശശി തരൂർ ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

Congress leader Digvijaya Singh's X post. (Screengrab of Congress leader Digvijaya Singh's X post.)

നമ്മുടെ സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്നും തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുതിർന്ന നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങ് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ആർഎസ്‌എസ്‌ വാഴ്‌ത്തൽ.

പോസ്റ്റ് വിവാദങ്ങള്‍ക്കും തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തരൂർ സിങിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. മോദി വാഴ്‌ത്തലിൽ കോണ്‍ഗ്രസിൽ അതൃപ്‌തി നിലനിൽക്കുന്ന നേതാവാണ് തരൂരും. എന്നാൽ ബിജെപിയെ താൻ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെന്നും താൻ പറഞ്ഞതിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും, പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നും തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിന് 140 വർഷത്തെ ചരിത്രം ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നും ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു സംഘടനയായ ഐഎൻസിയുടെ 140-ാം വാർഷികമാണ് ഇന്ന് എന്നും തരൂർ പ്രതികരിച്ചു.

ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപി നേതാവ് എൽകെ അദ്വാനി ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലെ ക്വോറ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് ദിഗ്‌വിജയ്‌ സിങ് എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചത്. അദ്വാനിയുടെ അടുത്ത് തറയില്‍ നരേന്ദ്ര മോദി ഇരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണാം.

"സ്വയംസേവകരും പ്രവര്‍ത്തകരും നേതാക്കളുടെ കാല്‍ക്കല്‍ തറയില്‍ ഇരുന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി മാറുന്ന രീതി, ഇതാണ് ആ സംഘടനയുടെ ശക്തി" എന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയാണ് ദിഗ് വിജയ് സിങ് ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത്. കോൺഗ്രസ് സംഘടനയെ താഴെത്തട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും എക്‌സ് പോസ്റ്റിലുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റും കുറിപ്പും വിവാദമായതോടെ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് ശക്തനായ എതിരാളിയായി താൻ തുടരുന്നുവെന്ന വിശദീകരണവും ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് നൽകിയിരുന്നു.

