ബംഗാളില്‍ ബിജെപിയുടെ അട്ടിമറി ജയം, എസ്‌ഐആറില്‍ ദുരൂഹതയെന്ന് തരൂര്‍, കേരളത്തിന് ഗുണകരമെന്നും പ്രഖ്യാപനം

പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയ അട്ടിമറി വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എസ്ഐആറിലെ ക്രമക്കേടുകളെന്ന് ശശി തരൂർ. അതേസമയം കേരളത്തില്‍ എസ്‌ഐആര്‍ ഗുണം ചെയ്തെന്നും പ്രതികരണം...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 3:43 PM IST

സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയ അട്ടിമറി വിജയത്തിന് പിന്നിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നടന്ന വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടാകാമെന്ന സംശയമുന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയതും, അവർ നൽകിയ അപ്പീലുകളിൽ നടപടി വൈകിപ്പിച്ചതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്‌ക്കരണം (എസ്ഐആർ) ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സാരമായി ബാധിച്ചെന്നും തരൂര്‍ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. എസ്ഐആർ മൂലം ഏകദേശം 91 ലക്ഷം പേരുകൾ പട്ടികയിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും, ഇതിൽ 34 ലക്ഷം ആളുകൾ യഥാർഥ വോട്ടർമാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപ്പീലുകൾ നൽകിയെന്നും, അവയിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് അപ്പീലുകൾ മാത്രമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.

91 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്; 34 ലക്ഷം അപ്പീലുകൾ

അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസിൽ നടന്ന 'ഇന്ത്യ, അതാണ് ഭാരതം' എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തരൂര്‍. "എസ്ഐആറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉത്തരം നൽകേണ്ട ന്യായമായ ചോദ്യമാണ്. ബംഗാളിലേക്ക് നോക്കൂ. 91 ലക്ഷം പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അവരിൽ 34 ലക്ഷം ആളുകൾ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് നിയമപരമായി വോട്ടുചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ട്. നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ കേസും വ്യക്തിഗതമായി തീർപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്, വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് കുറച്ചുപേരുടെ മാത്രമെ അപ്പീലുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. കേസ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏകദേശം 31മുതൽ 32 ലക്ഷം ആളുകൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവർക്ക് വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു" തരൂർ പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പിയുടെ ഭൂരിപക്ഷവും വോട്ടർമാരുടെ കുറവും

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപിയുടെ വിജയം പരിശോധിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഏകദേശം 30 ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ്. തീർപ്പാക്കാത്ത വോട്ടർ അപ്പീലുകളുടെ എണ്ണവുമായി ഈ കണക്കുകൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു, വോട്ടുചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് ഫലപ്രദമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും, കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ബിജെപി 30 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബംഗാളിൽ വിജയിച്ചു. ഇത് പൂർണ്ണമായും ന്യായവും ജനാധിപത്യപരമാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? മരണപ്പെട്ട, കുടിയേറ്റ, വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ല, എന്നാൽ അതാണോ ഇവിടെ നടന്നത്?" തരൂർ ചോദിച്ചു.

കേരളത്തില്‍ എസ്‌ഐആര്‍ നല്ലതെന്ന് തരൂര്‍

കേരളത്തിൽ നാലിരട്ടിയോളം വ്യാജ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നന്നും സിപിഎം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പൽ അങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വ്യാജ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതുവഴി വോട്ടർ പട്ടികകൾ കൃത്യമായെന്നും അത് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്‌തെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒഴിവാക്കലുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഗുണകരമായെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം, ഒരേ വ്യക്തിയെ തന്നെ നാലും അഞ്ചും ബൂത്തുകളിൽ ചേർക്കുന്ന ഇരട്ട വോട്ട് രീതിയിൽ സിപിഎം പണ്ടേ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരാണ്. അത്തരം വോട്ടുകൾ പ്രത്യേക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും വളരെ കുറച്ച് അപ്പീലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ബംഗാളിൽ 34 ലക്ഷം അപ്പീലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

അത് 34 ലക്ഷം വ്യക്തികൾ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയ 34 ലക്ഷം ഫോമുകളാണ്. അതിൽ കേവലം ഏതാനും എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് നടപടിയുണ്ടായത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, 2026- ൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ 15 വർഷത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു ബിജെപി ചരിത്ര വിജയമാണ് നേടിയത്, 207 സീറ്റുകൾ നേടി ബിജെപി ഭരണം നേടിയപ്പോൾ ടിഎംസിക്ക് വെറും 80 സീറ്റുകളാണ് നേടാൻ സാധിച്ചത്.

