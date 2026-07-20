'പാർലമെൻ്റ് വെറുമൊരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് ആകരുത്'; വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ശശി തരൂർ
സർക്കാരിന് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരേണ്ട വേദിയാണ് പാർലമെൻ്റെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 20, 2026 at 3:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനയിലെ തിരിമറി, നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച അനുവദിക്കാത്തതില് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ. ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും പാസാക്കാനുമുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് മാത്രമായി പാർലമെൻ്റിനെ മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിന് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരേണ്ട വേദിയാണ് പാർലമെൻ്റ് എന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കാനും അവ തുറന്നുപറയാനും, ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു വേദിയായി പാർലമെൻ്റ് നിലനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റിന് സമീപം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടും തരൂർ പ്രതികരിച്ചു. അഹിംസാത്മകമായ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുന്നത് എന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. ലാത്തിച്ചാർജ് അഹിംസയല്ല. അതൊരു അക്രമമാണെന്നും ഇതിലെ യുക്തി തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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അയോധ്യയിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്, നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, കോൺഗ്രസിൻ്റെ 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച് എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ പാർലമെൻ്റിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്ന് തരൂർ വിമർശിച്ചു. ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പാർലമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, സത്യത്തിൽ അതിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്ന് തരൂർ ചോദിച്ചു.
സർക്കാരിൻ്റെ ബില്ലുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും അവ വെറും 'റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ്' പോലെ പാസാക്കിയെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ബോർഡായി പാർലമെൻ്റിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ധർമ്മം അതല്ല. മറിച്ച്, എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കേൾക്കാനും ആവശ്യാനുസരണം ചർച്ച ചെയ്യാനും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദിയായിരിക്കണം അതെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. പരസ്പര സഹകരണം അനിവാര്യമായതിനാൽ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പ്രതിപക്ഷവും സഹകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാവന തട്ടിപ്പ് ആരോപണത്തിലും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ലോക്സഭ പലതവണ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂരിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ.
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