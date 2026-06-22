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കശ്മീർ സാധാരണ നിലയിലെന്ന് ശശി തരൂർ; ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിൽ പോര്

ഞായറാഴ്ച ലോക് ഭവനിൽ വച്ചാണ് ശശി തരൂർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

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ശശി തരൂർ ജമ്മു കശ്‌മീർ എൽജി മനോജ് സിൻഹയ്‌ക്കൊപ്പം (X@ShashiTharoor)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 2:15 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിനിടെ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും പാർലമെൻ്റ് അംഗവുമായ ശശി തരൂരിൻ്റെ നടപടി വിവാദത്തിൽ. കശ്മീരിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നുവെന്ന തരൂരിൻ്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ തന്നെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
ഞായറാഴ്ച ലോക് ഭവനിൽ വച്ചാണ് ശശി തരൂർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. കൂടിക്കാഴ്ച മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നും കശ്മീരിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും തരൂർ എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

താൻ എത്തുമ്പോൾ ഗവർണർ കശ്മീരി റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റുമായും വനിത സംഘടന പ്രതിനിധികളുമായും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മികച്ച ഇടപെടലായാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് താൻ മടങ്ങുന്നതെന്നും തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിമർശനവുമായി നേതാക്കൾ
തരൂരിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ കടുത്ത വിയോജിപ്പുമായി ജമ്മു കശ്മീർ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യ വക്താവ് രവീന്ദർ ശർമ രംഗത്തെത്തി. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കാണാൻ തരൂർ തയാറായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. താഴെത്തട്ടിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണക്കാരുമായി സംവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏഴ് വർഷം മുൻപ് നഷ്ടപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പദവിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന സ്വന്തം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ അൽപസമയം കണ്ടെത്തണമായിരുന്നുവെന്നും രവീന്ദർ ശർമ പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും എഴുത്തുകാരനുമായ പ്രവീൺ സാഹ്നിയും തരൂരിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പ്രതികരണമാണ് തരൂർ നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. കശ്മീരിലെ യഥാർഥ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയല്ല, മറിച്ച് പൗരസമൂഹത്തെയാണ് കാണേണ്ടത്.

അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ ഭരണകൂടം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അവർ സംസാരിക്കാൻ തയാറാകുമോ എന്നത് സംശയമാണ്. താൻ അടുത്തിടെയാണ് കശ്മീർ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയതെന്നും അവിടുത്തെ യാഥാർഥ്യം തനിക്കറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തരൂർ ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനാണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നാറുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരെ സേവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിക്കണമെന്നും സാഹ്നി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

പ്രതീകാത്മക സന്ദർശനങ്ങളും മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളുമല്ല കശ്മീരിന് ആവശ്യമെന്ന് വിദ്യാർഥി നേതാവ് നാസിർ ഖുഹാമി പ്രതികരിച്ചു. സന്ദർശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിരന്തരം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുമായി അർഥവത്തായ സംഭാഷണത്തിന് മുതിർന്ന നേതാവായ തരൂർ തയാറാകാത്തത് നിരാശാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, തരൂരിൻ്റെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിച്ച് രാജീവ് എന്ന ഉപയോക്താവ് എക്സിൽ രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസിലെ ഏക യഥാർഥ രാജ്യസ്നേഹി തരൂരാണെന്നും ബുദ്ധിശക്തിയും നിഷ്പക്ഷതയും ആശയവിനിമയ ശേഷിയുമുള്ള അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ ചേരണമെന്നും രാജീവ് കുറിച്ചു.

പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ സന്ദർശനം
ശശി തരൂരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എട്ടംഗ വിദേശകാര്യ പാർലമെൻ്ററി സമിതിയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും പഠന സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി, നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ അരുൺ ഗോവിൽ, സനാതൻ പാണ്ഡെ, അരവിന്ദ് ഗൺപത്, മിതേഷ് പട്ടേൽ, വിജയ് ബാഗേൽ, കെ ലക്ഷ്മൺ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ന് മുതൽ ഈ മാസം 25 വരെയാണ് സന്ദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ തരൂർ കശ്മീരിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ജമ്മു, ശ്രീനഗർ, ലേ, കാർഗിൽ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമിതി പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലെയും നിയന്ത്രണ രേഖയിലെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനയുമായുള്ള യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും സമിതി സന്ദർശനം നടത്തും. സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ജൂൺ 20ന് പാർലമെൻ്റ് ഹൗസ് അനക്സിൽ വച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സമിതിക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനുമായും ചൈനയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധവും ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്.

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SHASHI THAROOR MANOJ SINHA
JAMMU AND KASHMIR CONGRESS
PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE
RAHUL GANDHI CONGRESS LEADERS
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