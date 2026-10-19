'കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് മൗനം അപലപനീയം'; നെബേല് ജേതാവ് നവീ പിള്ളയെ അഭിനന്ദിക്കാത്തതില് കേന്ദ്രത്തെ വിമര്ശിച്ച് തരൂര്
ആറ് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിച്ചില്ലെന്ന് എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ ശശി തരൂര്.
Published : October 19, 2026 at 2:21 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിയമവിദഗ്ധയായ നവനേതം നവീപിള്ളയ്ക്ക് ഈ വർഷത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൗനത്തെ വിമര്ശിച്ച് ശശി തരൂര് എംപി. നവീപിള്ളയ്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് തികച്ചും അപലപനീയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ തരൂര് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച് ആറ് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിച്ചില്ലെന്ന് എക്സിലെ പോസ്റ്റില് കുറിച്ചു.
"ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഈ അസാധാരണ വനിത സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയിട്ട് ആറ് ദിവസമായി. എന്നിട്ടും അവരുടെ പൂർവ്വികരുടെ നാടായ ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ അവരെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ലേ? ഇത്രയും മോശമായ തീരുമാനമെടുത്ത ആ സങ്കുചിത ചിന്താഗതിക്കാരായ മനുഷ്യരെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നു" തരൂർ കുറിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പൂർവ്വികരെക്കുറിച്ചും നിലവിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലില്ലാത്ത ആ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗല്ലിലെ നവീ പിള്ളയുടെ ബന്ധുക്കള്ക്ക് പുരസ്കാരം ഏറെ അഭിമാനകരമായി. 1941 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡര്ബനില് ജനിച്ച പിള്ളയ്ക്ക് ദാരിദ്രവും വര്ണ വിവേചനവും നേരിടേണ്ടിവന്ന ജീവിതമായിരുന്നു. 130 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പിള്ളയുടെ കുടുംബം ഇന്ത്യയില് നിന്നും ശ്രീലങ്കയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കും കുടിയേറിയതാണ്.
വര്ണവിവേചനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച നവീപിള്ള രാഷ്ട്രീയ തടവുകാര്ക്ക് നിയമ സഹായം ലഭ്യമാക്കാനും പീഡനങ്ങള്ക്കെതിരെ പോരാടാനും വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ചു. 1995ല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി അവര് നിയമിതയായി.
പിന്നീട് റുവാണ്ടയ്ക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ ട്രിബ്യൂണലിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മിഷണറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. റുവാണ്ട ട്രിബ്യൂണലിൽ പ്രവർത്തിക്കവേ,ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ വംശഹത്യയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച 1998ലെ അകായേസു വിധിയിലും പിള്ളയുടെ പങ്കുണ്ടായി. സമാധാനവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നോബേൽ സമിതി പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിച്ചത്.
പിള്ളയുടെ ജീവിതയാത്രയും നിയമരംഗത്തെ തന്റെ ദീർഘകാല ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളും വിവരിക്കുന്ന എഐ വീഡിയോയും ഈ പോസ്റ്റിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
It’s been six days since this remarkable woman of Indian origin (see her story, attached) won the #NobelPeacePrize. And the Government of India, her ancestral homeland, hasn’t so much as congratulated her?! Shame on the petty men who have made such a deplorable decision. https://t.co/heM05YbwY4— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 18, 2026
"ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു കോടതിയിലേക്ക് ഒരു അഭിഭാഷക കടന്നുവരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു - അത് ജഡ്ജിയുടെ ചേംബർ (മുറി) ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം അവർ വെള്ളക്കാരല്ല. യോഗ്യതയും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള, നീതിക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്ന അവർക്ക്, സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഒട്ടും പരിഗണന ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അവരുടെ പേര് നവി പിള്ളൈ; ഒരു ബസ് ഡ്രൈവറുടെ മകൾ. പഞ്ചസാര മില്ലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ അവരുടെ മുത്തച്ഛന് രണ്ട് കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിതാവിന് എട്ടാം വയസിൽ തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. നവിക്ക് അഭിഭാഷകയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി അവരുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല...
"അങ്ങനെ, അവരുടെ സമുദായത്തിലുള്ളവർ പണം സ്വരൂപിച്ച് അവരെ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാൻ അയച്ചു. അവർ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി, എന്നാൽ വെള്ളക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും അവരെ ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ 1967ൽ, അവർ സ്വന്തമായി ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങി. തന്നെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ച വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ തന്നെ അവർ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്ക് വേണ്ടി അവർ വാദിച്ചു, പീഡനങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. റോബൻ ഐലൻഡിലെ തടവുകാർക്ക് - നെൽസൺ മണ്ടേല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് - അഭിഭാഷകരുടെ സഹായം ലഭിക്കാനായി അവർ പോരാടി. സ്വന്തം ഭർത്താവ് പോലും തടവിലാക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും, അവർ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല. ജഡ്ജിയുടെ ചേംബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത്, 28 വർഷം അവർ അഭിഭാഷകയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു...
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"പിന്നീട് 1995ൽ, ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു; അത് നെൽസൺ മണ്ടേലയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവർ ഒരു ജഡ്ജിയായി മാറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ, അവർ ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ച ജഡ്ജിയുടെ ചേംബർ, മറ്റാരുടേതുമല്ല, അവരുടെ സ്വന്തം ചേംബർ തന്നെയായിരുന്നു..."
സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരൂരിനെതിരെ കമന്റുകള്: നവീ പിള്ളയ്ക്ക് നെബേല് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചില്ലെന്ന ശശി തരൂരിന്റെ വിമര്ശനത്തിന് പിന്നാലെ കോണ്ഗ്രസിനെതിരെയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വിമര്ശനം. തരൂരിന്റെ സ്വന്തം പാര്ട്ടിയും പിള്ളയെ അഭിനന്ദിച്ചില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് കപടതയ്ക്ക് തരൂരിനൊരു നെബേല് പുരസ്കാരം നല്കണമെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയില് കമന്റുകളെത്തി.
"നോബേൽ സമ്മാനത്തിന് സമാനമായി 'കപടതയ്ക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ്' ഏർപ്പെടുത്തണം. ആ പുരസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്," എക്സില് പ്രിയങ്ക എന്ന ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, പാർട്ടി എതിരാളികളുമായി തരൂർ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പരാമർശം. മറ്റൊരു എക്സ് ഉപയോക്താവായ നളിനി രത്നം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുവരെ..."
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