എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു; ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരം

നെഞ്ചിൽ ചില അസ്വസ്ഥകളും ചുമയും ശ്വാസ തടസവും കാരണമാണ് ശരദ് പവാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ അറിയിച്ചു.

Sharad Pawar (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 4:32 PM IST

മുംബൈ: മുതിർന്ന നാഷണലിസ്‌റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ശരദ് പവാറിനെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നെഞ്ചിലെ അണുബാധയാണ് പവാറിനെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ അറിയിച്ചു.

"വിദഗ്‌ധ പരിശോധനകൾക്കായി ബാബായെ പൂനെയിലെ റൂബി ഹാൾ ക്ലിനിക്കിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഡോക്‌ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി", ശരദ് പവാറിൻ്റെ മകളും ബാരാമതി എംപിയുമായ സുപ്രിയ സുലെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

നെഞ്ചിൽ ചില അസ്വസ്ഥകളും ചുമയും ശ്വാസ തടസവും കാരണമാണ് ശരദ് പവാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്‌തികരമാണ്. രണ്ട് ദിവസം കൂടി ആശുപത്രിയിൽ തുടരേണ്ടി വരും. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഡിസ്‌ചാർജ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചീഫ് കാർഡിയോളജിസ്‌റ്റും ആശുപത്രി ചെയർമാനുമായ ഡോ. പർവേസ് ഗ്രാൻ്റ് പറഞ്ഞു.

ഡോ. പർവേസ് ഗ്രാൻ്റ്, ഡോ. അഭിജിത്ത് ലോധ എന്നിവരാണ് ശരദ് പവാറിൻ്റെ ചികിത്സക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നേരത്തെ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനും ചുമയും ശ്വാസതടസവും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ശരദ് പവാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ബാരാമതിയിൽ ഗോവിന്ദറാവു പവാറിൻ്റെയും ശാരദഭായിയുടെയും മകനായി 1940 ലാണ് ശരദ് പവാറിൻ്റെ ജനനം. വിദ്യാർഥി രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന ശരത് പവാർ യുവജന സംഘടനയായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വഴിയാണ് രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെത്തുന്നത്.

1999ൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് എൻസിപി രൂപികരിച്ചു. ദേശീയ പാർട്ടിയെന്ന പദവി എൻസിപിക്ക് നേടികൊടുത്ത ശരത് പവാർ മൂന്ന് തവണ മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായും രണ്ട് തവണ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1999ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ സംസ്ഥാന രാഷ്‌ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേശീയ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്തവായി പവാർ മാറി. 2012 ൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇനി ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പവാർ തൻ്റെ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലം മകളായ സുപ്രിയ സുലെക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ശരദ് പവാറിൻ്റെ സഹോദര പുത്രനായിരുന്ന അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണവും അടുത്തിടെയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്‌ട്ര ഉപമുഖ്യമന്തിയായിരുന്ന അജിത് പവാർ ജനുവരി 28 നാണ് വിമാനാപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നത്. ബാരാമതിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിക്കവെ അജിത്ത് പവാറും സംഘവും സഞ്ചരിച്ച വിമാനം തകർന്നുവീണ് അഗ്നിഗോളമായി മാറുകയായിരുന്നു.

അജിത് പവാറിൻ്റെ മരണത്തിൽ പലരും ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അജിത് പവാറിൻ്റെ വിമാനാപകടത്തിൽ യാതൊരു ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെന്നും അത് വെറും ഒരു അപകടം മാത്രമാണെന്നുമായിരുന്നു ശരദ് പവാറർ പറഞ്ഞത്. അജിതിൻ്റെ വിയോഗം മഹാരാഷ്‌ട്രക്ക് കനത്ത നഷ്‌ടമാണെന്നും കഴിവുള്ള നേതാവിനെയാണ് നഷ്‌ടമായതെന്നും ആ നഷ്‌ടം ഒരിക്കലും നികത്തനാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞത്.

