ഒഡിഷയുടെ 'മണ്ണിൽ' വിരിയുന്ന ദൃശ്യചാരുത; അത്ഭുതം സഞ്ചയ് മുദുലിയുടെ കലാലോകം
കളിമണ്ണിൽ ഒഡിഷയുടെ സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും പകർത്തുന്ന കലാകാരൻ. കൈവരിച്ചത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ.
Published : November 11, 2025 at 1:35 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയുടെ കലാതീതമായ സംസ്കാരത്തിനും പൈതൃകത്തിനും കളിമൺ സൃഷ്ടികളിലൂടെ പുതുജീവനേകുകയാണ് സഞ്ചയ് മുദുലി എന്ന കലാകാരൻ. കരകൗശല വിദ്യകൾക്കൊണ്ട് നാടിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിയുന്ന കലാസൃഷ്ടികള്. ഒഡിഷയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രകൃതി ഭംഗി, യാത്രകൾ, ചരിത്രം എന്നിവ എല്ലാം മികച്ച ദൃശ്യമികവോടെ വിരിയുന്നുണ്ട് സഞ്ചയ് മുദുലിയുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ.
തൻ്റെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ ആളുകള് ഒഡിഷയുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എല്ലാം മനസിലാക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് സഞ്ചയ് പറയുന്നത്. ഭുവനേശ്വറിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുതൽ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം വരെ സഞ്ചയ് കളിമണ്ണിൽ നിഷ്പ്രയാസം നിർമിക്കും.
വലിപ്പ ചെറുപ്പ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൃഷ്ടി മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ചുവർചിത്രം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവറയിൽ ഭദ്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുവർചിത്രങ്ങൾ, ക്ഷേത്ര പകർപ്പുകൾ, അലങ്കാര ശിൽപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിരവധി പ്രദർശനങ്ങളിൽ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ടെറാക്കോട്ട ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതി സൗഹാദ കലാ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നതാണ് ടെറാക്കോട്ടയുടെ പ്രദാന പ്രത്യേകത. ഓരോ ഉത്പന്നത്തിൻ്റെയും വലുപ്പവും പ്രാധാന്യവും അനുസരിച്ച് നൂറ് മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപവരെയാണ് വില. ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുനിന്നും സ്വദേശത്തുനിന്നും ധാരാളം ഓർഡറുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പ്രദർശനങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ധാരാളം ആളുകളാണ് തൻ്റെ സൃഷ്ടികള് വാങ്ങാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട്. അവരെല്ലാം പഠിക്കുകയാണ്. കരകൗശലത്തിൽ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവരെയും പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ താത്പര്യം ഇല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം കലയെ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്", എന്നും സഞ്ചയ് പറയുന്നു.
തന്നെയുമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ടെറാക്കോട്ടയ്ക്ക് സ്വീകാര്യതയുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ഒരു സമയം വരെയും ആളുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാലിന്ന് ആളുകൾ ബോധവാന്മാരാണ്. ഇന്ന് ആളുകൾ കളിമണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു" എന്നും സഞ്ചയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ന് ടെറാക്കോട്ട വീടുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല, അടുക്കളയും ഡൈനിംഗ് ഹാളും വിട്ട് ഗ്ലാസുകൾ, പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ടെറാക്കോട്ട ആർട്ട് കയ്യടക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ നല്ലൊരു ജീവിത ശൈലി നെയ്തെടുക്കാമെന്നും സഞ്ചയ് വിശ്വസിക്കുന്നു. കളിമണ്ണ് പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പഴയ ഭുവനേശ്വരിലെ കുംഭർ സാഹിയിലെ കപിലേശ്വറിലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടുകാരനായ സഞ്ചയ് താമസിക്കുന്നത്. കുടുംബവും പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിലൂടെയാണ് കലാരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കലാജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. നാളിതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത കഴിവുകൾ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ധാരാളം പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും നേടിക്കൊടുത്തു.
ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയാണ് താൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സഞ്ചയ് പറയുന്നു. പിന്നീട് 1986 ൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ആർട്സ് & ക്രാഫ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് കളിമൺ മോഡലിംഗിൽ ഡിപ്ലോമയും നേടി. പിന്നീട് ഈ വിദ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിമാറ്റി.
Also Read: ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വിസ്മയം! വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അത്യപൂർവ സസ്യങ്ങളുമായി കാസർകോട്ടെ പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളം