"ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്";ഒവൈസിക്കെതിരെ ഷമ മുഹമ്മദ്
മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്ക് നേതാക്കളായി ഉയർന്നുവരാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒവൈസി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷമ മുഹമ്മദ്.
By ANI
Published : October 19, 2026 at 4:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുസ്ലീം യുവാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ്-ഇ-ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ (AIMIM) അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷമ മുഹമ്മദ് രംഗത്ത്. മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്ക് നേതാക്കളായി ഉയർന്നുവരാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒവൈസി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഷമ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. തെലങ്കാനയിലെ 119 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ ഒമ്പതെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനം.
തെലങ്കാനയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഷമ, മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകാൻ പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. "തെലങ്കാനയിൽ 119 സീറ്റുകളുണ്ട്. അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിയായ എഐഎംഐഎമ്മിൻ്റെ ഉത്ഭവം തെലങ്കാനയിൽ നിന്നാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി അവിടെ ഒമ്പത് സീറ്റുകളിൽ മാത്രം മത്സരിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് 119 സീറ്റുകളിലും മത്സരിച്ച് മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നില്ല?"
"മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പോയി ഇത്തരത്തിൽ വീമ്പിളക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എന്തിനാണ്? ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി അത്തരമൊരു വ്യക്തിയാണ്; അതൊരു വിഷലിപ്തമായ കാര്യമാണ്" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ രാംപൂരിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്ക് നേതാക്കളായി ഉയർന്നുവരാനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നീതി തേടാനും തൻ്റെ പാർട്ടി അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒവൈസി പറഞ്ഞിരുന്നു. നേതൃപാഠവവും കഴിവുമുണ്ടെങ്കിലും അവസരങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് ഈ സമുദായം നേരിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"നമ്മൾ നെഹ്റുവിനെയോ ഗാന്ധിയെയോ യാദവിനെയോ നമ്മുടെ നേതാവാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ യുവാക്കളായ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കും... മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലുള്ളവരെപ്പോലെ തന്നെ കഴിവുള്ളവരാണ് മുസ്ലീം യുവാക്കളും. നിങ്ങൾക്കും കഴിവുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള വേദിയോ അവസരമോ ലഭിക്കുന്നില്ല," ഒവൈസി പറഞ്ഞു. യുവാക്കൾക്ക് നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരാനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും എഐഎംഐഎം അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"മുന്നോട്ട് വരാനും നേതാക്കളാകാനും ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന് നീതി നേടിക്കൊടുക്കാനും എഐഎംഐഎം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദി ഒരുക്കിത്തരുന്നു. എഐഎംഐഎം ഈ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എഐഎംഐഎമ്മിനെ ഭയവും അസ്വസ്ഥതയും. 'അബ്ദുൾ' (മുസ്ലീം യുവാവ്) നേതാവാകുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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