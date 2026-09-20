എസ്ഐആർ എന്നാൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം; വൻതോതിലുള്ള വെട്ടിമാറ്റലുകൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്
സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പേരുകളാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ്
By PTI
Published : September 20, 2026 at 3:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക സമഗ്ര തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ (എസ്ഐആർ) വൻതോതിൽ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. എസ്ഐആർ എന്നാൽ 'ഷാ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റഡ് റിമൂവൽ' (Shah Instigated Removal) ആണെന്നും ഇത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പേരുകളാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർപട്ടിക പുനഃപരിശോധനയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാരുടെ അവകാശം അപകടത്തിലാക്കുന്ന നടപടികളാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 2025 ജൂണിൽ ബിഹാറിലാണ് എസ്ഐആർ നടപടിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 2025 നവംബറിൽ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 7.8 കോടി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി രമേശ് അവകാശപ്പെട്ടു. അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വോട്ടർപട്ടികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കിൽ ഇത് ഏകദേശം 13 ശതമാനം വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
SIR असल में बड़े पैमाने पर मतदाताओं का Shah Instigated Removal है। हमारे संविधान पर किए जा रहे इस खुलेआम हमले को लेकर यह बयान है। pic.twitter.com/yrwxiaT5OA— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 20, 2026
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2026 ൽ ആരംഭിച്ച മൂന്നാംഘട്ട എസ്ഐആറിലും വലിയ തോതിലുള്ള പേരൊഴിവാക്കലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 12 സംസ്ഥാനങ്ങളും രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 36.06 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 6.18 കോടി പേരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി രമേശ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇത് ആകെ വോട്ടർമാരുടെ 17 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ 5.43 കോടി വോട്ടർമാരോട് അധിക രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ഇവരുടെ പേരുകളും വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാദം.
രമേശിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പേരുകൾ ഇതിനകം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെയും അധിക പരിശോധന നേരിടുന്നവരെയും ചേർത്താൽ ഏകദേശം 32 ശതമാനം വോട്ടർമാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒഴിവാക്കൽ നടപടിയുടെ പരിധിയിലാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹി, ചണ്ഡിഗഢ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മേഘാലയ, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, കർണാടക, ഹരിയാന, ഒഡിഷ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കുകളും രമേശ് പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശിച്ചു.
സ്ത്രീകളും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും കൂടുതലായി ബാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ്
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതലായി നീക്കം ചെയ്തതായി കാണാമെന്നാണ് രമേശിൻ്റെ അവകാശവാദം.
വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിനാണെന്നും, എന്നാൽ എസ്ഐആർ വഴി ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൗരന്മാരുടെ മേൽ മാറ്റിവെക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പല പൗരന്മാരുടെയും കൈവശം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു.
പൗരന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനമായി എസ്ഐആർ മാറിയാൽ അത് വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സംവിധാനമായി മാറുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാദം.
കൂടാതെ, കർണാടക, തെലങ്കാന, ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 19ന് മാത്രമാണ് പട്ടിക പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും അത് പൊതുസമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണെന്നും രമേശ് ആരോപിച്ചു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പഞ്ചാബിലും ഇത്തരം പട്ടികകൾ ഇതുവരെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
എസ്ഐആർ നടപടിയെ കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല, മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയുമായോ അതിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികളുമായോ രാഷ്ട്രീയമായി യോജിക്കാത്ത വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനുള്ള നടപടിയായാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 22 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമഗ്രമായ വോട്ടർപട്ടിക പുനഃപരിശോധന നടക്കുന്നതെന്നും, അർഹതയില്ലാത്തവരെയും ഇരട്ട എൻട്രികളെയും ഒഴിവാക്കുകയും നിയമപ്രകാരം വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹരായവരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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