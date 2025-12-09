ETV Bharat / bharat

വന്ദേമാതരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിവേഷം നൽകരുത്, ദേശീയ ഗാനം ബംഗാളിലൊതുങ്ങില്ല; പ്രിയങ്കയ്‌ക്ക് മറുപടിയുമായി അമിത് ഷാ

വരാനിരിക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ വന്ദേമാതരത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Amit Shah
ന്യൂഡല്‍ഹി: വന്ദേമാതരത്തെ ബംഗാള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തള്ളി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. രാജ്യസഭയില്‍ 'വന്ദേ മാതരം' ദേശീയഗീതത്തിന്‍റെ 150-ാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ചര്‍ച്ചയെ രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു.

വരാനിരിക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ വന്ദേമാതരത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദേശീയ ഗാനം ബംഗാളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദേശീയഗാനത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും വിമര്‍ശകര്‍ വീണ്ടും ചിന്തിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചര്‍ച്ചയെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ചില പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ ഷാ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചു. 'ചിലര്‍ക്ക് ബംഗാളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.

വന്ദേ മാതരത്തിന്‍റെ മഹത്വവല്‍ക്കരണത്തെ ബംഗാള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ ധാരണ പുനഃപരിശോധിക്കണം. ദേശീയഗീതം 'മാതൃഭൂമിയോടുള്ള ഭക്തിയും കടമയും ഉണര്‍ത്തുന്ന അനശ്വരമായ സൃഷ്ടിയാണെന്നും അമിത് ഷാ.

വന്ദേ മാതരത്തിന്‍റെ സ്രഷ്ടാവ് ബംഗാളില്‍ ജനിച്ചെങ്കിലും അതിന്‍റെ സ്വാധീനം ആ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ലെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികള്‍ രഹസ്യയോഗങ്ങളില്‍ ഇത് ആലപിച്ചിരുന്നുവെന്നും അമിത് ഷാ.

'വന്ദേ മാതരത്തിന്‍റെ 150-ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍, അതിന്‍റെ ആത്മാവിനെ ആദരിക്കുന്നതും, മഹത്വം ആഘോഷിക്കുന്നതും, അത് എന്നെന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ ഒരു ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത് അത്യധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ്,' ഷാ പറഞ്ഞു. ഈ അവസരം ചരിത്രപരമാണെന്നും ദേശീയഗാനത്തിന്‍റെ പങ്ക് യുവാക്കളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ എത്തിക്കാന്‍ ചര്‍ച്ച സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വന്ദേ മാതരത്തിന്‍റെ ആവേശം രാജ്യത്തെ സൈനികരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, രാജ്യത്തിനായി തന്‍റെ ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ സൈനികരടക്കമുള്ള ധീരന്‍മാരുടെ ചുണ്ടുകളില്‍ 'വന്ദേ മാതരം' എന്ന വാക്കുകള്‍ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.

പാര്‍ലമെന്‍റിലെ ഇരുസഭകളിലും വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ 150 വര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ലോക്സഭയിലെ ചര്‍ച്ച ഏകദേശം 12 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുകയും അര്‍ധരാത്രി വരെ തുടരുകയും ചെയ്തു.

നവംബര്‍ 7-നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേ മാതര'ത്തിന്‍റെ 150-ാം വാര്‍ഷികം ആചരിച്ചത്. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജി രചിച്ച് 1875 നവംബര്‍ 7-ന് 'ബംഗദര്‍ശന്‍' എന്ന സാഹിത്യ ജേണലില്‍ ഇത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നീട് 1882-ല്‍ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജിയുടെ അനശ്വരമായ നോവലായ 'ആനന്ദമഠ'ത്തില്‍ ഇത് ഉള്‍പ്പെടുത്തി. രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ഇതിന് സംഗീതം നല്‍കിയത്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ നാഗരികവും രാഷ്ട്രീയപരവും സാംസ്‌കാരികപരവുമായ ബോധത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്‌സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത വയനാട് എംപിയും കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബംഗാള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വന്ദേമാതരം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

'ഈ ഗാനം 150 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇടം നേടി. നമ്മുടെ രാജ്യം 75 വര്‍ഷമായി സ്വതന്ത്രമാണ്. ഇപ്പോള്‍ എന്തിനാണ് ഈ ചര്‍ച്ചയുടെ ആവശ്യം? ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റ് വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്ന് തിരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. 'നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളെ ഭൂതകാലത്തില്‍ നിര്‍ത്താനാണ്, കാരണം ഈ സര്‍ക്കാരിന് ഭാവിയെയും വര്‍ത്തമാനത്തെയും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

