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ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ കുറ്റവിമുക്തൻ; വെറുതെവിട്ട് ഡൽഹി കോടതി

താരങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജന്തർ മന്തറിൽ മാസങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്.

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Brij Bhushan (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 11:21 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ ഗുസ്‌തി താരങ്ങൾ നൽകിയ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഗുസ്‌തി ഫെഡറേഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷനും ബിജെപി നേതാവുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു. ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ വിചാരണ കോടതിയുടേതാണ് വിധി. കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയായ ഫെഡറേഷൻ മുൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് തോമറിനെയും കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിധികർത്താക്കൾക്ക് മുന്നിൽ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയതും മൊഴികൾ മാറ്റിയതുമാണ് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായത്. വിധിക്കെതിരെ പരാതിക്കാരായ താരങ്ങൾ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മെഡലുകൾ നേടിയ ആറ് വനിതാ ഗുസ്‌തി താരങ്ങളാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്. താരങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജന്തർ മന്തറിൽ മാസങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. കായിക താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കർഷക സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ സംഭവം ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറി. തുടർന്ന് കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്‌.

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ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തോളം നീണ്ട വിചാരണയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷക റെബേക്ക ജോൺ കോടതിയിൽ ഹാജരായി. പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകനായ രാജീവ് മോഹൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെഹാൻ ഖാൻ, ഋഷഭ് ഭാട്ടി എന്നിവർ ഹാജരായി വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കേസിനെ തുടർന്ന് 2024ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ബ്രിജ് ഭൂഷണിന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പകരം മകന് സീറ്റ് നൽകുകയും അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കുറ്റവിമുക്തനായതോടെ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ വീണ്ടും പാർട്ടി പദവികളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

കേസിൻ്റെ നാൾവഴി

  • 2023 ജനുവരി 18: ഗുസ്‌തി ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം ആരോപിച്ച് വനിതാ താരങ്ങൾ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു.
  • 2023 ജനുവരി 21: ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ (ഐഒഎ) അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതോടെ താരങ്ങൾ സമരം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു.
  • 2023 ഏപ്രിൽ 23: മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് താരങ്ങൾ വീണ്ടും ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം പുനരാരംഭിച്ചു.
  • 2023 ഏപ്രിൽ 28: സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. ഇതിൽ ഒന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിലുള്ള പോക്സോ കേസായിരുന്നു.
  • 2023 മെയ് 28: പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ ഗുസ്‌തി താരങ്ങളെ പൊലീസ് തടയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.
  • 2023 ജൂൺ 15: ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് 1500 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 354, 354 എ, 354 ഡി, 506 (1) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ലൈംഗിക പീഡനം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണം, ബലപ്രയോഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പോക്സോ കേസിൽ തെളിവില്ലെന്ന് കാണിച്ച് കേസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ടും പൊലീസ് നൽകി. താരത്തോട് ഫെഡറേഷൻ അനീതി കാണിച്ചതിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ് വ്യാജ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയതെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
  • 2023 ഓഗസ്റ്റ് 1: പോക്സോ കേസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതായി പരാതിക്കാരിയായ താരവും പിതാവും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ജഡ്ജിയുടെ സ്ഥലംമാറ്റം കാരണം അന്ന് ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കോടതിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
  • 2024 മെയ് 12: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ (എസ്ഐടി) അംഗത്തിൻ്റെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും മൊഴികൾ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.
  • 2024 ജൂൺ 30: പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കി.
  • 2026 ഓഗസ്റ്റ് 3: പ്രായപൂർത്തിയായ മറ്റ് ആറ് ഗുസ്‌തി താരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെയും കൂട്ടുപ്രതി വിനോദ് തോമറിനെയും ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ വിചാരണ കോടതി വെറുതെവിട്ടു.

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BRIJ BHUSHAN
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