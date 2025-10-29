ശക്തി ക്ഷയിച്ച് മോന്ത, പടിഞ്ഞാറേക്ക് നീങ്ങുന്നു; ആന്ധ്രയില് ഒരു മരണം, 1.76 ലക്ഷം ഹെക്ടർ കൃഷി നശിച്ചു
മോന്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് ഏതാണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേക്ക് നീങ്ങാനും അടുത്ത 6 മണിക്കൂറിൽ അതിന്റെ തീവ്രത നിലനിർത്താനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം.
Published : October 29, 2025 at 7:24 AM IST
അമരാവതി : ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് രൂപപ്പെട്ട 'മോന്ത' എന്ന തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി. അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറിൽ മോന്ത അതേ നിലയിൽ തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) അറിയിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശില് കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 1.76 ലക്ഷം ഹെക്ടർ കൃഷി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയ മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി. പിന്നാലെ ദുർബലപ്പെട്ടു.
ശക്തി കുറഞ്ഞ മോന്ത ഇന്ന് നർസാപൂരിന് (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ, മച്ചിലിപട്ടണത്തിന് (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) 50 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്ക്, കാക്കിനടയ്ക്ക് (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) പടിഞ്ഞാറ്-തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 90 കിലോമീറ്റർ, വിശാഖപട്ടണത്തിന് (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) 230 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, ഗോപാൽപൂരിന് (ഒഡിഷ) 470 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങും എന്നും കാലാവാസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. "മോന്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് ഏതാണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേക്ക് നീങ്ങാനും അടുത്ത 6 മണിക്കൂറിൽ അതിന്റെ തീവ്രത നിലനിർത്താനും, തുടർന്നുള്ള 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ദുർബലമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്," ഐഎംഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പിൻഭാഗം കരയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം, മോന്തയുടെ കരയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ മാജി സ്പെഷ്യൽ റിലീഫ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസിലെ കൺട്രോൾ റൂം സന്ദർശിച്ചു. മോന്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് മാജി പങ്കുവച്ചു. ഒഡിഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയില്ലെന്നും മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച കൺട്രോൾ റൂമിലെ ഐഎംഡിയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു. ഒഡിഷ വലിയ അപകടസാധ്യതയിലല്ല. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ടീമുകളും ഏത് സാഹചര്യം നേരിടാനും തയ്യാറാണ്. ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി, ഷെൽട്ടറുകളിൽ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗർഭിണികൾ, രോഗികൾ, പ്രായമായവർ എന്നിവരെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകളും അംഗൻവാടികളും അടച്ചു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ അധികൃതർ കർശന ജാഗ്രത പാലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, തമിഴ്നാട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ കിഴക്കൻ തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടപടികൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ചർച്ച ചെയ്തതായി ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
Also Read: മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് ; 100 ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കി, വിമാന സര്വീസുകളിലും മാറ്റം, അതീവ ജാഗ്രത നിര്ദേശം