വിജയിയെ കാത്ത് ആയിരങ്ങൾ; തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് സ്ഥാനാർഥിയുൾപ്പെടെ 30 ലധികം പേർ ബോധരഹിതരായി
വിജയിയെ കാത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി തടിച്ച് കൂടിയത്. കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ ജില്ലകളിൽ നടന്ന പരിപാടികൾക്കിടെയാണ് സംഭവം. ജനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുപെട്ട് പൊലീസ്.
Published : April 15, 2026 at 4:36 PM IST
ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയിയുടെ റോഡ് ഷോയിലും പ്രചാരണ റാലിക്കുമിടെ സ്ഥാനാർഥിയുൾപ്പെടെ 30 ലധികം പേർ ബോധരഹിതരായി വീണു. കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ ജില്ലകളിൽ നടന്ന പരിപാടികൾക്കിടെയാണ് സംഭവം.
ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 14) ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചാർട്ടേർഡ് വിമാനം വഴി കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു വിജയ്. ഇവിടെനിന്ന് പ്രചാരണ വാനിലാണ് തിരുപ്പൂരിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചത്. വിജയ് കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി തടിച്ച് കൂടിയത്.
ചിന്നപാളയം, നിലമ്പൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വഴിയിൽ കാത്തുനിന്നു. ഇതിന് പുറമെ നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലായി വിജയിയെ പിന്തുടർന്നു. ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് പലരും ബോധരഹിതരായി വീണത്.
സ്ഥാനാർഥി ബോധരഹിതനായി വീണു
സുലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി സുകുമാരനാണ് ബോധരഹിതനായത്. ആയിരത്തിലധികം അണികൾക്കൊപ്പം രാവിലെ 11 മണി മുതൽ കണിയൂർ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം വിജയിയെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിജയ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അണികൾ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. ഇതിനിടയിൽപ്പെട്ട് സ്ഥാനാർഥി ബോധരഹിതനാകുകയായിരുന്നു.
ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി. ഇതിനിടയിൽ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സുധാമണി എന്ന സ്ത്രീയുടെ അഞ്ച് പവൻ്റെ സ്വർണമാലയും മോഷണം പോയി.
അവിനാശിയിലെ സംഭവം
യാത്രാമധ്യേ വിജയ് അവിനാശി പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ, കൊടും ചൂട് വകവയ്ക്കാതെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിന്ന ഒൻപത് പേരാണ് ബോധരഹിതരായി വീണത്. ഇവരെ ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തിരക്കിനിടയിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളെ കാണാതാകുകയും പിന്നീട് പൊലീസ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി മാതാപിതാക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
പെരുമനല്ലൂരിലെ പ്രചാരണ റാലി
ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 14) വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ വിജയ് പെരുമനല്ലൂരിൽ പ്രചാരണ റാലി നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുപരതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ 12 മണിയോടെ വേദിയിൽ തടിച്ച് കൂടി. കടുത്ത ചൂടും തിരക്കും കാരണം സംഭസ്ഥലത്ത് ഇരുപതിലധികം പേർ ബോധരഹിതരായി വീണു. പൊലീസും വളണ്ടിയർമാരും ചേർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയൽ എത്തിച്ചത്.
അതേസമയം, തിരുപ്പൂർ റോഡിൽ വിജയിയുടെ റോഡ്ഷോ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പ്രദേശത്തെ ജനക്കൂട്ടവും മറ്റ് തടസങ്ങളും കാരണം ആ തീരുമാനം മാറ്റിവച്ചു. തന്നെയുമല്ല വിജയിയുടെ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പൊലീസും വളണ്ടിയർമാരും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി.
വിജയിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആളുകൾ മരത്തിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലും കയറുകയുണ്ടായി. ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കാൻ പൊലീസ് നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. തത്ഫലമായി പെരുമാനല്ലൂരിൽ കടുത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
