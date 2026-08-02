രഹസ്യ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ച് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ നിർമാണം; ഒമ്പത് പേർ അറസ്റ്റിൽ
വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ളിൽ രഹസ്യ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ച് മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ നിർമിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയ ഒമ്പത് പേരെ പിടികൂടി പൊലീസ്.
Published : August 2, 2026 at 11:08 AM IST
ചെന്നൈ: ലേത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ളിൽ രഹസ്യ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ച് ഒരു വർഷത്തോളം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയ ഒമ്പത് പേരെ പിടികൂടി പൊലീസ്. ഷാക്കിർ ഹുസൈൻ, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്, ഹബീബ് റഹ്മാൻ, ജമാൽ മൊയ്തീൻ, മുഹമ്മദ് അസ്ലം, ഉമറുൽ സമീൻ, ജബീഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഒമ്പത് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ജില്ലാ എസ്പി സന്ദേശ് പറഞ്ഞു.
വർക്ക് ഷോപ്പിലും പ്രതികളുടെ വീടുകളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 120 ഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈനും ജമാൽ മൊയ്തീനിൽ നിന്ന് 580 ഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈനും പിടിച്ചെടുത്തു. മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ, കണ്ടെയ്നറുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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ഈ സംഘം പ്രതിമാസം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെ മയക്കുമരുന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിവിധ ഏജൻ്റുമാർ മുഖേന വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിറ്റിരുന്നുവെന്നും എസ്പി പറഞ്ഞു. സിനിമാറ്റിക് രീതിയിൽ നിർമ്മാണം,വിൽപ്പന, പണമിടപാടുകൾ തുടങ്ങി ഓരോ ജോലിക്കും പ്രത്യേകം ആളുകളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷാഡോ കമ്പനി പോലെയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നവരെയും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ച് തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് എസ്പി പറഞ്ഞു. രാമനാഥപുരം ജില്ലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് പ്രചരിക്കുന്നതായി നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ വലിയ റെയ്ഡ് നടന്നത്.
ഈ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു ഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റമിനുമായി യുവാവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർന്ന് ഇയാൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ വലിയ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയത്.
തുടർന്ന് ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ ഇളയൻഗുഡിയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലാത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു രഹസ്യ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. പുറമെ സാധാരണ വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത്, ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് വിവിധ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് മെത്താംഫെറ്റമിൻ നിർമിച്ചിരുന്നത്. പ്രതികളുടെ വീടുകളിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തി.
കേന്ദ്ര അന്വേഷണം
എൻസിബി, എൻഐഎ, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ), കസ്റ്റംസ്, ഇൻകംടാക്സ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, ബിഎസ്എഫ്, സിആർപിഎഫ്, അസം റൈഫിൾസ്, ഐടിബിപി, റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർപിഎഫ്), വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൻ്റി നാർക്കോട്ടിക്, നാറ്റ്ഗ്രിഡ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ കേന്ദ്രം മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
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