വൻ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; ഛത്തീസ്‌ഗഡില്‍ ഏഴ് നക്‌സലൈറ്റുകളെ വധിച്ചു, രണ്ട് സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു

ബിജാപൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ബിജാപൂരിനും ദന്തേവാഡയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഏഴ് നക്‌സലൈറ്റുകളെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ബിജാപൂരിനും ദന്തേവാഡയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുകയാണെന്നും സംയുക്ത നക്‌സൽ വിരുദ്ധ സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രദേശത്ത് വെടിവയ്പ്പ് തുടരുകയാണ്. ഏഴ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു സൈനികനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ജില്ലാ റിസർവ് ഗാർഡ്, സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്, സിആർപിഎഫിൻ്റെ കോബ്രയുടെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

"സംയുക്ത സംഘം പതിവ് തെരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സൈനികരെ കണ്ടയുടൻ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിയുതിർത്തു. സൈനികർ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സൈനികർ പ്രദേശം വളഞ്ഞു, മാവോയിസ്റ്റുകളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇരുവശത്തുനിന്നും ഇടയ്ക്കിടെ വെടിവയ്പ്പ് തുടരുന്നു. ഇതുവരെ 7 നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു" മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ഛത്തീസ്‌ഗഡില്‍ ഇതുവരെ 268 നക്‌സലൈറ്റുകൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതിൽ 239 പേർ ബസ്‌തർ മേഖലയിലാണ്.

"ബിജാപൂർ-ദന്തേവാഡ അതിർത്തിയിലെ വെസ്റ്റ് ബസ്തർ ഡിവിഷൻ പ്രദേശത്ത് ഡിആർജി ദന്തേവാഡ-ബിജാപൂർ, എസ്ടിഎഫ് സിആർപിഎഫ്, കോബ്ര ടീമുകൾ നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ 7 നക്സലുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ 2 ജവാൻമാർ മരിച്ചു, ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു" ഐജി ബസ്തർ പി സുന്ദർരാജ് പറഞ്ഞു.

2024 ലെ പ്രധാന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ

2024 നവംബർ 22: സുക്‌മയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേന 10 മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നക്‌സലൈറ്റുകളിൽ ഒരു കമാൻഡറും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട കമാൻഡർ വളരെക്കാലമായി നക്സലൈറ്റുകൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 60 മുതൽ 80 വരെ സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികളില്‍ കമാൻഡർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

2024 നവംബർ 16: ബസ്‌തറിൽ നടന്ന നക്‌സൽ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിൽ അഞ്ച് നക്‌സലൈറ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നാരായൺപൂരിലെയും കാങ്കറിലെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. അബുജ്മദിലെ വനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. സുരക്ഷാ സേന സംയുക്ത തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു.

2024 ഒക്ടോബർ 4: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ, അബുജ്മദിലെ വനങ്ങളിൽ 38 നക്സലൈറ്റുകളെ സൈനികർ വധിച്ചു. നാരായൺപൂർ ദന്തേവാഡ ജില്ലയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ തുൽതുലി, നെന്ദൂർ ഗ്രാമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. ഡിആർജി, എസ്ടിഎഫ് ടീമുകളാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പങ്കെടുത്തത്.

2024 സെപ്റ്റംബർ 3: ദന്തേവാഡയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈനികർ ഒമ്പത് മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചു. ഡിആർജി, സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പങ്കെടുത്തു.

2024 ജൂലൈ 2: നാരായൺപൂരിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈനികർ അഞ്ച് നക്സലൈറ്റുകളെ വധിച്ചു.

2024 ജൂൺ 15: അബുജ്മദിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കുറഞ്ഞത് എട്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഒരു സൈനികനും മരിച്ചു, മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

2024 ജൂലൈ 7: നാരായൺപൂരിൽ സൈന്യത്തിന്റെ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ആറ് പിഎൽജിഎ മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് സർക്കാർ 3.8 ദശലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

2024 മെയ് 23: നക്സൽ ബാധിത അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായ നാരായൺപൂർ, ദന്തേവാഡ, ബിജാപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എട്ട് നക്സലൈറ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

2024 മെയ് 10: ബിജാപൂരിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ 12 മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി. 12 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം, വലിയ അളവിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു. ഗംഗലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്തെ പിഡിയ ഗ്രാമത്തിനടുത്താണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്.

2024 ഏപ്രിൽ 30: നാരായൺപൂർ, കാങ്കർ എന്നീ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒമ്പത് നക്സലൈറ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീ നക്സലൈറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബസ്തർ ഇൻസ്പെക്ടർ സുന്ദർരാജ് പി. പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രാവിലെ 6 മണിക്ക് അബുജ്മദിലെ ടെക്മെറ്റ, കാക്കൂർ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന പ്രദേശം നക്സലൈറ്റുകൾക്ക് സുരക്ഷിത മേഖലയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു.

2024 ഏപ്രിൽ 16: കാങ്കറിൽ നടന്ന സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ജില്ലാ പൊലീസും അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയും ചേർന്ന് 29 നക്സലൈറ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ നിരവധി മാവോയിസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

2024 ഏപ്രിൽ 2: ബിജാപൂരിൽ നടന്ന നക്സൽ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിൽ, സേന 13 മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ബിജാപൂരിലെ ലെൻഡ്ര ഗ്രാമത്തിലെ വനത്തിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്.

2024 മാർച്ച് 27: ബിജാപൂരിൽ, രണ്ട് സ്ത്രീ നക്സലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകളെ സൈനികർ കൊലപ്പെടുത്തി. ബസ്തർ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ബസഗുഡ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ചികുർഭട്ടി, പുഷ്ബ്ക ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്.

2024 ഫെബ്രുവരി 27: ബിജാപൂരിൽ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമാക്കി നക്സലൈറ്റുകൾ ഒരു ഐഇഡി സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. സൈനികർ സ്ഥലത്തെത്തി നാല് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി.

03.02.2024: നക്സൽ ബാധിത നാരായൺപൂരിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേന രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി.

