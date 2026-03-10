നിര്മാണത്തിലിരുന്ന മതില് ഇടിഞ്ഞു വീണു; ഗുരുഗ്രാമില് എഴ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
നിര്മ്മാണത്തിലിരുന്ന മതില് ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഏഴ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്. ബാക്കിയുള്ളവര്ക്കായുള്ള തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു. അപകട കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല.
Published : March 10, 2026 at 9:22 AM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമില് നിര്മാണത്തിലിരുന്ന മതില് ഇടിഞ്ഞുവീണുണ്ടായ അപകടത്തില് ഏഴ് തൊഴിലാളികള്ക്ക് മരിച്ചു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ ഭിവാഡിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ (മാര്ച്ച് 9) രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഗുരുഗ്രാമിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. സതീഷ്, ഭാഗീരഥ്, മിലാൻ, ശിവശങ്കർ, മംഗൾ, പരമേശ്വർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ചോട്ടേലാൽ, ദീൻദയാൽ, ശിവകാന്ത്, ഇന്ദ്രജീത് എന്നീ നാല് തൊഴിലാളികളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിലെ സിഗ്നേച്ചര് ഗ്ലോബല് സൊസൈറ്റിയിലെ നിർമാണ മതിലാണ് ഇടിഞ്ഞ് വീണത്.
വിവരം ലഭിച്ചയുടന് തന്നെ പൊലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘവും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 വരെ തൊഴിലാളികളാണ് കുടുങ്ങിയതെന്നാണ് പ്രഥമിക റിപ്പോർട്ട്. എല്ലാ ഇരകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെ ഏഴ് പേരെ പുറത്തെടുത്തെങ്കലും ഡോക്ടര്മാര് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുക ആയിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സർക്കാർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
"ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 വരെ ആളുകൾ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങിയതായി ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. പുറത്തെടുത്തവരെ സിപിആറും മറ്റ് അടിയന്തര സേവനങ്ങളും നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുറഞ്ഞത് ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും അവർ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങിയതിനാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിയില് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുറത്തെടുത്ത ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നില ഗുരതരായി തുടരുന്നു. ആകെ 11 പേരെയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. നാല് പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്, അവരിൽ ഒരാൾ ജയ്പൂരിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു" അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കമ്പനി അധികൃതര് ഒളിച്ചോടിയെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള്
കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില് നിന് ഒളിച്ചോടുന്നുവെന്ന് ആരോപണം ഉയര്ത്തി അപകടത്തില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള് രംഗത്തെത്തി. സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനം പോലും അവര് നിഷേധിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചു. " നിര്മാണത്തിലിരുന്ന മതില് തകര്ന്ന് വീണ് ഏഴ് പേരാണ് മരിച്ചത്. 10-12 തൊഴിലാളികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല. ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്" കുടുംബാംഗങ്ങള് പറയുന്നു
നിര്മ്മാണ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥര് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരാതി കേള്ക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസി പ്രതികരിച്ചു. " മതില് ഇടിഞ്ഞ് വീണ് തൊഴിലാളികള് മരിച്ച സംഭവത്തില് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥര് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരാതി കേട്ടേ മതിയാവൂ. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാന് തയ്യാറാവണം. ഇതുവരെ ആരും ഞങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേട്ടിട്ടില്ല" ഒരു പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.
