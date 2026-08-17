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ബിഹാറിലെ അശോക് ധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ തിക്കും തിരക്കും; ഏഴ് ഭക്തർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ശ്രാവണ മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയായതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനത്തിരക്കിനിടയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 6.40 ഓടെ ദാരുണമായ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്

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അശോക് ധാം ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 9:57 AM IST

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പാറ്റ്‌ന: ബിഹാറിലെ ലഖിസരായ് ജില്ലയിലുള്ള പ്രശസ്‌തമായ അശോക് ധാം ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഏഴ് വനിതാ തീർഥാടകർ മരിച്ചു. പന്ത്രണ്ടോളം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പവിത്രമായ ശ്രാവണ മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയായതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനത്തിരക്കിനിടയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 6.40 ഓടെ ദാരുണമായ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞുവീണതുണ്ടായ പരിഭ്രാന്തി

ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള താൽക്കാലിക മൺപാതയിലൂടെ ഭക്തർ വരിനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടങ്ങളുടെ തുടക്കം. സിമൻ്റ്‌ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞ്, സ്ത്രീകൾ വരിനിന്നിരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ലൈനിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് ഷോക്കേറ്റെന്ന തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യാജവാർത്ത പരന്നതോടെ തീർഥാടകർ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടാൻ തുടങ്ങി.

പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളുമായിരുന്നു. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ ചെളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഭയന്നോടിയ പല സ്ത്രീകളും ചെളിയിൽ തെന്നിവീഴുകയും, പുറകെ ഓടിയെത്തിയ മറ്റ് തീർഥാടകർ ഇവരുടെ മുകളിലൂടെ ചവിട്ടിമെതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ലഖിസരായ് സബ് ഡിവിഷണൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ ശിവം കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ വൻ ഒഴുക്ക്

ശ്രാവണ മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുലർച്ചെ രണ്ട് ട്രെയിനുകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ലഖിസരായ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് വൻ തിരക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായി.

നാലുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചിച്ചു

അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഏഴ് സ്ത്രീകളിൽ നാലുപേരെ നിലവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹേമലതാ ദേവി, റിങ്കു ദേവി, മന്മലാ ദേവി, മധുബാല ദേവി എന്നിവരാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ. ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

സംഭവത്തിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തരവും മികച്ചതുമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സ്‌ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. ലഖിസരായ് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഷൈലേന്ദ്ര കുമാർ, സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് പ്രേരണ കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചുവരുന്നു.

ആവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര ദുരന്തങ്ങൾ

അശോക് ധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ മുൻപും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2019-ലുണ്ടായ സമാനമായ തിരക്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും നിരവധിപ്പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31-ന് ബിഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലുള്ള ശീത്‌ല മാതാ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഒൻപത് പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

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