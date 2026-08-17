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ബംഗാളിലെ താരപീഠ് ഹോട്ടലിൽ വൻ തീപിടിത്തം: 7 തീർഥാടകർ വെന്തുമരിച്ചു, നാലുപേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഭാഗത്താണ് ആദ്യം തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. പുലർച്ചയായതിനാൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതിരുന്ന തീ അതിവേഗം ഹോട്ടലിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 9:27 AM IST

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താരപീഠ് (ബീർഭൂം): പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രശസ്‌ത തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ താരപീഠിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ഏഴ് തീർഥാടകർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പരിക്കേറ്റ നിരവധിപ്പേരെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ രാംപൂർഹട്ട് ഗവൺമെൻ്റ്‌ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബിദിഷിനി ഹോട്ടലിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:30 നും 5 നും ഇടയിൽ ദാരുണമായ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.

ഉറക്കത്തിനിടയിലേക്ക് പടർന്നുകയറിയ മരണം

നാല് നിലകളുള്ള ഹോട്ടലിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ) റിസപ്ഷൻ ഭാഗത്താണ് ആദ്യം തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. പുലർച്ചയായതിനാലും പ്രദേശം മുഴുവൻ കനത്ത മഴയായിരുന്നതിനാലും തീ പടരുന്നത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല. ഈ സമയം മുറികളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന തീർഥാടകർക്ക് പുറത്തുകടക്കാൻ സാധിച്ചതുമില്ല. ഹോട്ടലിൽ ആവശ്യമായ അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതും മുറികളിൽ കനത്ത പുക നിറഞ്ഞതും മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണമായി. പ്രാഥമിക നിഗമനപ്രകാരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

ശ്രാവണ മാസത്തിലെ തിരക്ക് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടി

പവിത്രമായ ശ്രാവണ മാസത്തിലെ അവസാന തിങ്കളാഴ്ചയായതിനാൽ താരപീഠ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തീർഥാടകരാണ് ഡിയോഘറിൽ നിന്നും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതുകാരണം താരപീഠിലെ ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും പൂർണമായും നിറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ദുരന്തം നടന്ന ഹോട്ടലിലും സാധാരണയിലും കൂടുതൽ പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം

താരപീഠ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്താണ് ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാൽ വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും വേഗത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തി. രാംപൂർഹട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഫയർ ടെൻഡറുകൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. ആശുപത്രി അധികൃതർ ആദ്യം അഞ്ച് പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പൊലീസ് മരണസംഖ്യ ഏഴായി ഔദ്യോഗികമായി പുതുക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശ്രാവണ മാസത്തിലെ അവസാന തിങ്കളാഴ്ച വ്രതത്തോടനുബന്ധിച്ച് താരപീഠ് കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തിയ തീർത്ഥാടകരാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പൊലീസ് ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

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