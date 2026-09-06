ETV Bharat / bharat

മധ്യപ്രദേശിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തം: 9 മരണം, 35 പേർ ആശുപത്രിയിൽ, ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ നില ഗുരുതരം

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ആറ് മദ്യഷോപ്പുകൾ ഭരണകൂടം പൂട്ടിക്കുകയും സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു.

SAGAR BANDA 6 DIED POISONOUS LIQUOR KILLED 6 SAGAR BANDA DEATH NEWS Sagar spurious liquor deaths
ആശുപത്രിക്ക് പുറത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭോപ്പാൽ : മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ ജില്ലയിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച ഒന്‍പത് പേര്‍ മരിച്ചു. ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട 35 പേർ ചികിത്സയില്‍. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. മദ്യ കഴിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെയോടെയാണ് ദുരന്ത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.

ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും സാഗറിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

ലക്ഷണങ്ങളും അടിയന്തര വൈദ്യപരിശോധനയും

വ്യാജമദ്യം കഴിച്ചവരുടെ ശരീരം നീലനിറമാകുകയും 'സയാനോസിസ്' അഥവ പേശികൾ മരവിക്കുന്ന അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ അറിയിച്ചു. നൗറ, ഘുഗ്‌രു ഗ്രാമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെഡിക്കൽ സംഘവും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്യാമ്പ് ചെയ്‌ത് പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടർ പ്രതിഭ പാൽ അറിയിച്ചു.

SAGAR BANDA 6 DIED POISONOUS LIQUOR KILLED 6 SAGAR BANDA DEATH NEWS Sagar spurious liquor deaths
ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മദ്യം കഴിച്ചവരില്‍ ഛർദ്ദി, തലവേദന, പനി തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കില്‍ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലോ മറ്റ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ എത്തി അടിയന്തര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്ന് കലക്‌ടർ അഭ്യർഥിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മദ്യഷോപ്പുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി: സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മേഖലയിലെ ആറ് മദ്യ വില്‍പ്പന ശാലകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടി. മദ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കലക്‌ടര്‍ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്‌തു. സാഗർ കമ്മിഷണർ, ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ജനറൽ, കലക്‌ടർ, സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ദുരന്തബാധിത ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും രോഗികളുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

വ്യാജമദ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിതരണക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി പൊലീസ് വ്യാപക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനധികൃത മദ്യക്കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്നും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്ന ശേഷമേ മരണ കാരണം പൂർണമായും സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂവെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശം പൂർണമായും ഭരണകൂടത്തിന്‍റെയും പൊലീസിൻ്റെയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

SAGAR BANDA 6 DIED POISONOUS LIQUOR KILLED 6 SAGAR BANDA DEATH NEWS Sagar spurious liquor deaths
ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

Also Read: ഇതാണ് റിയൽ ഹീറോ! പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഡച്ച് കമ്പനിയുടെ ഓഫറിലേക്ക്, ആരാണ് ബിട്ടു തബാഹി?

TAGGED:

SAGAR BANDA 6 DIED
POISONOUS LIQUOR KILLED 6
SAGAR SPURIOUS LIQUOR DEATHS
HOOCH TRAGEDY IN MP
SAGAR SPURIOUS LIQUOR DEATHS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.