മദ്യമെന്ന് കരുതി; ലോഹം പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ലായനി കുടിച്ചു, ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേര്‍ മരിച്ചു

മദ്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മെറ്റൽ പോളിഷിങ് ലായനി കുടിച്ച് നാല് പേര്‍ മരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ഇടപെട്ട് ഭരണകൂടം. ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍.

MISTAKENLY DRINKS CHEMICAL METAL POLISHING CHEMICAL Four Members Of Family Die Metal Polishing Chemical drink
Police personnel have reached the scene to investigate (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 2:58 PM IST

ജയ്‌പൂർ: മദ്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ലോഹം പോളിഷ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ലായനി കുടിച്ചു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. രത്തൻ, സുശീല ദേവി, ജാംനി ദേവി, ബദാമി ദേവി കാഞ്ചർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഭിൽവാര ജില്ലയിൽ ഇന്നലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 12) സംഭവം.

രാസവസ്‌തു നിറച്ച കുപ്പി പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഭിൽവാര എസ്‌പി ധർമേന്ദ്ര സിങ് യാദവ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്‌പി വ്യക്തമാക്കി.

"ഭിൽവാരയിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് രാസവസ്‌തു വാങ്ങിയതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. രാസവസ്‌തുവിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം നിർണയിക്കാൻ പൊലീസ് ഇപ്പോൾ കടയുടമയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഫോറൻസിക് സംഘം സാങ്കേതിക അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്" എസ്‌പി പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമത്തില്‍ നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തില്‍ പാത്രങ്ങള്‍ കഴുകാനായി കുടുംബം കരാര്‍ എടുത്തവരായിരുന്നു. പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനായി ഇവർ ഒരു കുപ്പി മെറ്റൽ പോളിഷിങ് കെമിക്കൽ വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി വൈകി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അവർ കുപ്പി പുറത്തെടുത്ത് കുടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വളരെ മാരക വിഷമായതിനാല്‍ കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരും തത്‌ക്ഷണം മരിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഇടപെട്ട് ഭരണകൂടം

വിവരം ലഭിച്ചയുടന്‍ ഭിൽവാര ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജസ്‌മീത് സിങ് സന്ധു, എസ്‌പി ധർമ്മേന്ദ്ര സിങ് യാദവ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, എഫ്എസ്എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സംഘങ്ങളെയും സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ആരും കെമിക്കൽ കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഗ്രാമത്തിലുടനീളം വീടുതോറുമുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

മെറ്റൽ പോളിഷിങ് ലായനി കുടിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഭരണകൂടം നൽകുമെന്ന് കലക്‌ടർ സന്ധു ഉറപ്പ് നല്‍കി. "മരണ കാരണം ലോഹ പോളിഷിങ് കെമിക്കൽ ആണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആയുഷ്‌മാൻ ആരോഗ്യ യോജന പ്രകാരം സഹായം ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് സഹായം നൽകും" കലക്‌ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

